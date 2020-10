Rostock/Zinnowitz

Wolfgang Bordel hat in diesen Tage begonnen am Volkstheater Rostock „Das Pflichtmandat“ von John Mortimer zu inszenieren. Am 31. Oktober wird es in der Kleinen Komödie Warnemünde Premiere haben. Für Wolfgang Bordel sind Rostock und „Das Pflichtmandat“ zwei ganz besondere Dinge. Vor 50 Jahren begann er sein Physikstudium in Rostock und wurde Mitglied des dortigen Studententheaters, ein Jahr später wurde er dessen Leiter und spielte und inszenierte dort mehrere Stücke. Das Stück selbst hat sich Bordel ausgesucht.

Henry Fowle hat seine Frau umgebracht und er leugnet dies nicht, nein er begründet es noch. Der Pflichtverteidiger will aber unbedingt einen Freispruch erwirken und natürlich vor den Kollegen glänzen. Also eine schwierige Angelegenheit. 1999 hat Bordel den Henry Fowle in den Spielstätten der Vorpommerschen Landesbühne gespielt.

Birgit Lenz war die Anwältin. Er erinnert sich noch mit viel Freude an diese schöne Arbeit. Auch daran, das Birgit Lenz ihm permanent helfen musste, weil er nicht so textsicher war. Birgit Lenz, die auch gern improvisiert, sagte das einmal so: „Ich improvisierte für Bordel gleich mit.“ Diese Erinnerung, der englische Humor und die unglaubliche Pointe des Stückes sind für ihn bis heute sehr reizvoll geblieben.

Premiere „Das Pflichtmandat“, 31. Oktober, 20 Uhr Kleine Komödie Warnemünde

Von Martina Krüger