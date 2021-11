Die Ristocker arcona-Hotelgruppe führt 2G in seinen Häusern ein. Davon betroffen sind auch das Vju Hotel Rügen in Göhren (li.), der Kaiserhof in Heringsdorf auf Usedom (Mitte) und die Living Appartements in Sellin auf Rügen (re.). Quelle: arcona HOTELS & RESORTS (2), Dana Frohbös