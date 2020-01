Rubenow auf Usedom: Mann will Polizisten aus Streifenwagen zerren

Rubenow

Ein unter Drogen stehender Mann (25) hat am Donnerstagmorgen in Rubenow einen Polizisten tätlich angegriffen und leicht verletzt. Er versuchte, einen Beamten aus dem Streifenwagen zu ziehen. Der Angreifer wurde trotz erheblichen Widerstandes gestellt. Gegen 4.30 Uhr fuhren Polizeibeamte nach Rubenow bei Wolgast, weil ein Hausfriedensbruch gemeldet wurde.

Ein 25-Jähriger befand sich auf dem Grundstück des Anrufers, demzufolge ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Der Mann, der augenscheinlich unter Drogen stand, verließ das Areal. Als der Streifenwagen vom Hof fahren wollte, sprang der 25-Jährige plötzlich ans Fahrzeug, riss die Fahrertür auf und versuchte, den Beamten aus dem Auto zu ziehen. Sein Kollege verhinderte das. Der Angreifer flüchtete, wurde aber gestellt.

In einem anderen Fall ermittelt die Polizei ebenfalls gegen den Mann. Er steht im Verdacht des räuberischen Diebstahls, der sich am 8. Januar gegen 17.45 Uhr in der Wolgaster Makarenkostraße ereignete. Er soll Lebensmittel und Tabakwaren in einem Supermarkt entwendet haben.

Von Henrik Nitzsche