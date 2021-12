Usedom

Ein Urgestein der Kommunalpolitik auf der Insel macht Schluss. Jochen Storrer hat am Mittwochabend in der Stadtvertretersitzung überraschend seinen Rücktritt als Bürgermeister erklärt. „Es ist an der Zeit für mich, aufgrund meines Gesundheitszustandes zu gehen“, sagt Storrer. Der 79-Jährige ist an Krebs erkrankt. „Nach zwei Chemotherapien wächst der Tumor zwar nicht mehr, aber er ist noch tätig. Ich brauche jetzt meine ganze Kraft für die Genesung.“

Damit endet an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr, dem Zeitpunkt des Verkündens seines Rücktritts, eine 31-jährige Ära in der Kommunalpolitik der Kleinstadt. Jochen Storrer gehört einfach zu Usedom, wie Otto Rehhagel zu Bremen. 16 Jahre war er Bürgermeister. „2005 in die Fußstapfen einer Volljuristin (er folgte auf Anette Zeng, damals noch hauptamtliche Bürgermeisterin d.R.) zu treten, war nicht so leicht. Die Zeit war Lust und Last.“

Der gebürtige Mecklenburger, er stammt aus Teterow, kam dank eines Richtfestes nach Usedom. Er war in der Baugenossenschaft der Landwirtschaft tätig und wurde 1979 bei einem Richtfest in Rövershagen angesprochen. „Man suchte einen Betriebsleiter in Usedom. Von der zweiten Reihe in die erste wechseln, da habe ich ja gesagt und bin 1980 umgezogen“, so Storrer.

Plötzlich Chef von 100 Angestellten

Plötzlich war er Chef von 100 Angestellten – „ich habe mich mit meinem Mecklenburger Dickkopf durchgesetzt.“ Bis die Wende kam. Politik habe ihn bis dahin nicht sonderlich interessiert. Der Bauingenieur wollte bauen. Und wenn er in den Bauausschuss eingeladen wurde, dann als Bauexperte. Und doch kam es anders. „Unser Pastor Metz suchte damals Leute für die Opposition. In Usedom war die CDU sehr stark“, erzählt Storrer, der im März 1990 bei der Wahl antrat – „ich glaube für eine ländliche Wählergemeinschaft“ – und ein Mandat bekam.

Nach Bürgermeister-Rücktritt Jochen Storrer (79) hat zum Jahresende seinen Rücktritt als Bürgermeister der Stadt Usedom erklärt. Neues Stadtoberhaupt wird der bisherige erste Stellvertreter Olaf Hagemann. Laut Verwaltungschef René Bergmann gibt es nun ein Zeitfenster von vier Monaten für eine Neuwahl. „Das wird jetzt mit der Rechtsaufsichtsbehörde beschlossen. Ich gehe davon aus, dass im März oder April 2022 ein neuer Bürgermeister in Usedom gewählt wird“, so Bergmann.

Storrer war nun auf der politischen Bühne, auf der es um die Probleme des kleinen Mannes geht, um marode Straßen, Gehwege, Schule, Kita oder Straßenwinterdienst. Vier Jahre später wurde die Unabhängige Bürgerliste (UBL) gegründet, die für Storrer zur politischen Heimat wurde. Und die CDU, die damals noch die Oberhand hatte, wurde zuletzt ein gern gesehener Koalitionspartner, wie der scheidende Bürgermeister betont.

Hafen ist sein Lebenswerk

„Sonst hätten wir das alles nicht erreicht“, blickt er zurück auf die sanierte Schule, Kita, die Ulli-Wegner-Sporthalle und Feuerwehr, auf Friedhof und Trauerhalle. Und natürlich den Hafen – rund 20 Millionen Euro hat das „Usedomer Seezentrum“ gekostet. Ein Mega-Projekt für die Stadt. Storrer traut es sich erst nicht auszusprechen, um dann doch von seinem „Lebenswerk“ zu sprechen.

Dass die Basisarbeit in der Politik auch Nackenschläge mit sich bringt, hat auch der Usedomer erfahren dürfen. „Wir haben es nicht geschafft, die Bibliothek und die weiterführende Schule zu halten. Mit dem Abgang der Kinder ist viel gestorben. Ich denke da an den Nachwuchsfußball, Feuerwehr oder Jugendklub“, sagt Storrer. Zermürbend sei die Flyer-Affäre im Vorfeld der Kommunalwahlen 2019 mit SPD-Mann Günther Jikeli gewesen.

„Haben uns gefetzt, wie die Kesselflicker“

„Aus Rückschlägen und Niederlagen habe ich auch oft Stärke gezogen, weil ich wusste, dass ich Rückhalt habe. Da konnte man auch mal die große Klappe haben.“ In seinem „Rückhaltebecken“ finden sich Grit Kaspereit – „ich habe mit Grit mehr zusammengesessen als mit meiner Frau“ – und Gerd Wendlandt aus Usedom sowie CDU-Urgestein Karl-Heinz Schröder – „wir haben uns manchmal gefetzt, wie die Kesselflicker, aber er hat mir viele Türen in Schwerin geöffnet“ –, Ex-MV-Innenminister Lorenz Caffier, Ex-Staatssekretär Stefan Rudolph und Gerold Jürgens, Chef des Unternehmerverbandes Vorpommern.

Und natürlich seine Frau Rita, die er beim Bowling kennen lernte. Eine ruhige Kugel schieben war mit fünf Kindern danach allerdings nicht drin. Storrer machte sich 1990 mit einer Baufirma selbständig, die 2003 pleite ging. „Ich bin an zwei Leute geraten, die ihre Rechnung nicht zahlten und wir dann auf 70 000 Euro sitzen blieben.“ Im selben Jahr gründete er eine neue Firma, die er bis 2016 betrieb und dann in Rente ging. Um die 60 Einfamilienhäuser habe Storrers Firma gebaut, die Usedomer Apotheke ebenfalls.

Den Spruch „Rentner haben niemals Zeit“ unterschreibt Storrer sofort. „Bürgermeister einer Kleinstadt mit 13 Ortsteilen zu sein ist ein Fulltime-Job. Man darf die Leute in den Dörfern nicht vergessen.“ Auch wenn er der Politik den Rücken kehrt, ehrenamtlich engagieren will sich der Usedomer weiterhin im Feuerwehr- und Schlossbergverein. Und sicher wird er auch im neuen Jahr von „seinen“ Usedomern auf der Straße angesprochen, auch wenn er dann kein Bürgermeister mehr ist.

Von Henrik Nitzsche