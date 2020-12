Rücktritt in Wolgast: Brigitte Grugel rechnet mit Stadtvertretung ab

Wolgast

Die letzte Wolgaster Stadtvertretersitzung in diesem Jahr endete am Mittwochabend mit einem traurigen Abschied: Brigitte Grugel ( Die Linke), dienstälteste Kommunalpolitikerin des Stadtparlaments und von 2004 bis 2019 dessen Vorsteherin, verkündete die Rückgabe ihres Mandats zum 1. Januar 2021.

In einer persönlichen Erklärung, die einer Abrechnung glich, ging die 68-Jährige, die seit 1994 die politischen Geschicke Wolgasts mitbestimmte, mit der Arbeitsweise der aktuellen, im Mai 2019 gewählten Stadtvertretung hart ins Gericht. „In diesem Parlament sehe ich nicht, dass sich etwas bewegt beziehungsweise etwas vorangebracht wird und wir etwas gestalten“, so ihr Urteil.

„Wir verfangen uns im Klein-Klein“

„Beschlussvorlagen“, so kritisierte Grugel, „werden endlos diskutiert, Vorhaben dadurch behindert, verzögert, auch abgelehnt. Bereits gefasste Beschlüsse werden wieder aufgehoben und neu diskutiert und so Entscheidungen blockiert.“ Anstatt strategische Ziele für die Stadt zu formulieren, was eigentlich Aufgabe der Stadtvertretung sei, verfange sich diese im Klein-Klein.

Als Beispiele nannte Grugel das Baugebiet am Fischmarkt, die zähe, von Wankelmütigkeit geprägte Debatte über den Neubau eines Rat- beziehungsweise Bürgerhauses und die ihrer Auffassung nach unsägliche Diskussion über Zuschüsse an den Ruderverein. Unverständnis äußerte sie auch über den sowohl von der BfW- als auch von der KfW-Fraktion befürworteten Beschluss zur Sanierung des im Museumshafen liegenden Schleppers „Steppke“. Ein fünfstelliger Betrag sei hierfür im städtischen Etat reserviert worden, obwohl die Stadt Haushaltssicherungskommune sei und „wir auch da schon wussten, dass der Haushalt 2021 wieder nicht ausgeglichen sein wird“. Überdies gehe es beim „Steppke“ um ein Projekt, von dem „wir nicht wissen, wo die Reise hingehen soll und welche Folgekosten zukünftig auf die Stadt zukommen werden.“

Stadtvertreterin Brigitte Grugel (Die Linke) während ihrer persönlichen Erklärung, in der sie mit der derzeitigen Arbeit des Stadtparlamentes kritisch abrechnete. Quelle: Tom Schröter

Andererseits, so führte Brigitte Grugel ins Feld, werde über die mögliche Einsparung von ein paar Hundert Euro Telefonkosten diskutiert oder vonseiten der AfD-Fraktion sogar angemahnt, die Planstelle der Gleichstellungsbeauftragten in der Verwaltung auf ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis hin zu überprüfen: „All das passt für mich nicht mehr. Das kann ich auch gar nicht mehr vermitteln.“

Als „weiteren maßgeblichen Auslöser“ für ihre Rücktrittsentscheidung führte sie Äußerungen von Stadtvertretervorsteherin Anke Kieser ( CDU) nach Grugels Festrede zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in der St.-Petri-Kirche an. Dass Kieser ihr in geschlossener Sitzung den Vorwurf gemacht habe, Mitglied der SED in einem DDR-Unrechtsstaat gewesen zu sein, bezeichnete Grugel als „unerträglich“ und als „Angriff auf meine persönliche Lebensbiografie“, da ihr damit gemäß ihrer Wahrnehmung ein Anteil am „Unrechtsstaat“ unterstellt worden sei, was sie entschieden von sich weise.

„Unter den Oppositionellen war sie nicht zu finden“

Anke Kieser drückte am Mittwoch ihr Bedauern über Grugels Rücktritt aus und bat diese, ihren Entschluss zu überdenken. Letztere erklärte jedoch, sie bleibe bei ihrer Entscheidung, und nahm den vorsorglich besorgten Blumenstrauß, den ihr die Vorsteherin reichte, nur zögerlich entgegen.

Gegenüber OZ räumte Anke Kieser ein, dass sie unter dem Punkt „Anfragen der Stadtvertreter“ von der Stadtverwaltung habe wissen wollen, wer Grugel als Festrednerin ausgewählt hat und die Frage in den Raum gestellt habe, „wo Brigitte Grugel in der SED-Partei gestanden hat, als die Wende eingeleitet wurde. Unter den Oppositionellen war sie nicht zu finden.“ Künftig, so Kieser, möge die Stadtvertretung darüber bestimmen, wer als Festredner auftritt.

Anke Kieser unterbrach Brigitte Grugel nicht bei deren persönlicher Erklärung. Gleichwohl, so sagte die Stadtvertretervorsteherin im OZ-Gespräch, „gibt es unsere Geschäftsordnung her und gehört es zur Demokratie, dass hin und her diskutiert wird und früher gefasste Beschlüsse später auch wieder rückgängig gemacht werden können“.

Von Tom Schröter