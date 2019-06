Halbzeit bei dem großen Eisdielen-Test der OZ: Während es in Greifswald oder Usedom bereits klare Favoriten gibt, liegen die Eisdielen in den Regionen Stralsund und Ribnitz-Damgarten noch nah beieinander. Stimmen Sie ab, wer den Titel der „Beliebtesten Eisdiele in MV“ verdient hat.