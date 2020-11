Usedom

Kaum jemand vermutet, dass in unmittelbarer Nähe der viel befahrenen Bundesstraße 110 ein Ort der Stille und Besinnung liegt. In kaum 600 Metern Luftlinie ist der pulsierende Verkehr nahe der Stadt Usedom nicht mehr zu hören. Hier mitten im Wald ist einer der Arbeitsplätze des Revierförsters Dirk Nass. Neben den übrigen Waldgrundstücken, die er beaufsichtigt, hält er hier auf einem 4,5 Hektar großen Gelände den Ruheforst Stadt Usedom in einem würdigen Zustand.

Er sorgt auf diesem Areal für eine Alternative zu herkömmlichen Bestattungsarten. Die Möglichkeit, in der natürlichen Umgebung des Waldes beigesetzt zu werden, ist für viele Menschen eine würdevolle Form des Abschieds. Ruhe, Harmonie und ständiger Wandel der Natur spenden Trost für Angehörige und Freunde. Dirk Nass: „Die letzte Ruhestätte wird nicht Grab, sondern bei uns Ruhe-Biotop genannt.“ Entsprechend ist auch der Wald auf diesem Stück der Insel angelegt.

Und könnte vielleicht bald vergrößert werden, wie Dirk Nass andeutet. Auf 40 Hektar – das sei aber noch Zukunftsmusik. Derzeit reiche der Platz völlig aus. Obwohl Begräbnisse im Wald immer mehr zunehmen würden. Waren es bis 2019 noch rund 70, sind es in diesem Jahr schon mehr als 100 Gräber unter dem Blätterdach der Bäume – vornehmlich Buchen. „Die wachsen auf guten Böden und lassen nebeneinander Platz“, sagt der Förster.

Ruhe im größten zusammenhängenden Waldgebiet

Der Ruheforst Usedom bietet die letzte Ruhestätte in einem der größten zusammenhängenden Waldgebiete auf der Insel Usedom. Daher befinden sich hier zahlreiche Ruhe-Biotope. Nass: „Diese Flächen, durch einen Baum oder ein anderes Naturmerkmal gekennzeichnet, können als letzte Ruhestätte ausgewählt werden. Hier können einzelne Personen, Familien oder andere im Leben verbundene Menschen beigesetzt werden.“

Der Revierförster, der seit 2006 der Verantwortliche ist, erzählt von ganz individuellen Wünschen. Eine Familie von der Insel setzte einen Findling ein, der sich dem übrigen Forst anpasst. Andere entschieden sich für einen besonderen Baumstumpf. Wobei der Förster betont, dass derartige Wünsche selten sind. „Im Zweifelsfall werden sie auch nicht genehmigt, denn der Usedomer Wald soll seinen Charakter behalten.“

Wer durch den Ruheforst schlendert, entdeckt kaum die gelben und grünen Plaketten, die für bestimmte Beerdigungsformen stehen. So kann im Höchstfall eine Familie zwölf Urnen um einen Baum eingraben lassen. Da ist dann die Stammdicke des Baumes ein Kriterium.

Preise variieren zwischen 600 und 9000 Euro

Der Preis einer Beisetzung im Forst schwankt gewaltig: Für 600 Euro kann eine Urne versenkt werden, andere zahlen bis zu 9000 Euro. „Das kommt auf den Baum an. Bei uns ist es möglich, exotische Bäume, die allerdings unserer Natur angepasst sind, pflanzen zu lassen“, so Nass. 99 Jahre sind für die letzten Ruhestätten angesetzt.

Die grüne Alternative wird im Bestattungshaus positiv gesehen. „Wir finden das gut, genau wie Seebestattungen. Unsere Aufgabe ist es, dass die Urnen aus abbaubarem Material wie beispielsweise Holz für Forstbestattungen gefertigt werden, damit keine Rückstände bleiben. Da gibt es klare Absprachen mit Angehörigen und dem Revierförster“, sagt Linda Deckerdt vom Bestattungshaus Kruse in Ahlbeck.

Auch das Trauerzeremoniell wird abgestimmt. So dürfen nach dem Abschied vom Verstorbenen Kränze oder Blumengestecke nur noch einen Tag an der Grabstelle liegen bleiben. „Der Wald muss sauber bleiben“, meint Nass, der regelmäßig Blumen oder Kerzen entfernt, die zwischendurch von Angehörigen (beispielsweise zu Gedenktagen) auf die Urnenstelle gelegt werden.

Die Ruhestätte in Usedom hat sich bereits deutschlandweit herumgesprochen. Aus Süddeutschland würden viele Anfragen kommen, weil die Wurzeln der Familien aus Pommern stammen. Eine Grabpflege ist im Ruheforst weder nötig noch erwünscht, die übernimmt die Natur. Nass: „Verpflichtungen zur Grabgestaltung für die Angehörigen entfallen somit. Die Anbringung von Namenstafeln mit den Namen der Verstorbenen ist möglich, Größe und Form sind einheitlich dezent.

Von Rainer L. Hein