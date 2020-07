Zinnowitz

Was für eine tolle Nachricht: Der Präsident des Europäischen Rumpott-Institutes, Ingo Lupp, hat im Namen des Präsidiums zugesagt, dass es am Jahresende gemeinsam mit der OSTSEE-ZEITUNG einen Rumpott-Wettbewerb geben wird. Vorgesehen ist auch ein Rumpott-Markt, sofern das dann die Corona-Bestimmungen zulassen.

Dem Eurupoin (Europäisches Rumpott-Institut), dem bislang einzigen seiner Art, schwebt vor, durch eine fachkundige Jury verschiedenste Rumtöpfe öffentlich und Open Air verkosten zu lassen, um am Ende einen Sieger – den Rumpottkönig oder die Rumpottkönigin 2020 – zu küren. Die Veranstaltung draußen durchzuführen, ist aus Sicht des Präsidenten eine gute Entscheidung, „weil sich so einerseits die Teilnehmer- und Besucherzahl sehr gut regeln lässt und andererseits alle geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen umsetzen lassen“, sagt Ingo Lupp.

Jetzt schnell den Rumtopf ansetzen

Rumpott-Markt und Prämierung der Sieger haben auf Usedom eine lange Tradition. Seit 2008 wurden sie durchgeführt, ehe es 2019 eine Pause gab. In diesem Jahr soll, auch auf Bitten der OZ, die Tradition weitergeführt werden. „Da das Ganze in überschaubarem Rahmen stattfinden soll und wir davon ausgehen, dass sich bis dahin die Corona-Regelungen eher noch lockern, hoffe ich auf eine rege Beteiligung“, so Präsident Lupp.

Jetzt heißt es für alle Fans des ebenso schmackhaften wie hochprozentigen Getränks: Rein in den Pott – und zwar die Früchte. Wer noch keinen Rumtopf angesetzt hat, sollte das schnellstens tun. Denn die ersten Früchte, die in den Topf gehören, sind Erdbeeren. Und noch sind welche im Angebot, auch wenn die Ernte nun zur Neige geht. Auch Stachelbeeren und rote Johannisbeeren können schon dazugegeben werden. Himbeeren, Sauerkirschen und schwarze Johannisbeeren reifen ebenfalls schon. Und dann folgen ja auch noch Pfirsiche, Trauben und Pflaumen.

Spenden für den guten Zweck

Selbstverständlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Bandbreite der Zutaten für einen Rumtopf ist groß: Es können auch exotische Dinge sein. Sogar Tannennadeln sind dafür geeignet, wie vor Jahren ein äußerst schmackhafter Rumtopf aus Bansin bewies, der es mit unter die drei Erstplatzierten schaffte.

Neben der Freude ist den Veranstaltern aber noch etwas wichtig: „Wir würden uns freuen, wenn die Teilnehmer am Ende die Verkaufseinnahmen für einen guten Zweck spenden. Die alljährliche OZ-Weihnachtsaktion scheint uns zum Beispiel so eine Möglichkeit zu sein.“

Anmeldungen für die Teilnahme am Rumpott-Wettbewerb von Eurupoin und OZ sind möglich per Mail unter zinnowitz@ostsee-zeitung.de.

Von Cornelia Meerkatz