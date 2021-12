Rund 500 Impfgegner demonstrieren in Greifswald

Greifswald

Auch am vergangenen Montag kamen wieder hunderte Menschen in Greifswald zusammen, um gegen die aktuelle Impfpolitik der Regierenden zu demonstrieren. Wie schon in der vergangenen Woche marschierten die Demonstrierenden auch an diesem Montag wieder durch die Greifswalder Innenstadt, dieses Mal jedoch auf einer anderen Route.

Seit mehreren Wochen bereits versammeln sich in ganz Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Menschen, die gegen die – ihrer Meinung nach – unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht demonstrieren. In Greifswald stößt der Protest auf mäßigen Anklang. Deutlich mehr Menschen demonstrieren Woche für Woche in Städten wie Rostock, Schwerin oder auch Wolgast. An diesem Montag ging die Polizei von etwa 300 teilnehmenden Demonstrierenden aus, wobei die Zahl in diesem Zusammenhang zu kurz gegriffen ist. Die Ostsee-Zeitung konnte auf dem Demonstrationsmarsch bis zu 500 Teilnehmende zählen.

Keine Gegendemonstration trotz Ankündigung

Entgegen ersten Ankündigungen in den sozialen Medien formierte sich kein Gegenprotest. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass auf dem Marktplatz sechs Personen mit Fahrrädern festgestellt wurden, die eine Zuordnung zu einer Versammlung verneinten. Der angekündigte Gegenprotest sollte auf dem Marktplatz beginnen.

Der Protestmarsch der Impfgegner führte vom Mühlentor über die Europakreuzung, die Goethestraße und die Bahnhofsstraße. In diesem Bereich kam es einspurig zu längeren Verkehrsverzögerungen durch den Demo-Zug.

Keine Maskenpflicht für Impfgegner?

Trotz der regelmäßig steigenden Zahl waren in Greifswald wieder vergleichsweise wenig Polizisten im Einsatz. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der Polizeiinspektion, dass die Versammlungen in Greifswald durch eine mittlere, zweistellige Zahl an Einsatzkräften begleitet worden seien.

Mehrfach musste der Demonstrationszug angehalten werden, da sich Teilnehmende nicht an die verordnete Maskenpflicht halten wollten. Trotz den zahlreichen Ermahnungen der Polizeibeamten wurden an dem Abend keine Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Besonders in der Mitte der Demonstration, die nicht oder nur sporadisch von Polizisten begleitet wurde, trugen keine oder nur wenige Impfgegner eine Maske.

Am kommenden Montag soll der Protest wieder auf dem Marktplatz stattfinden. Ob dann mehr Beamte für die Durchsetzung der Auflagen sorgen werden, wollte der Pressesprecher nicht sagen. „Ich bitte um Verständnis, dass wir aus einsatztaktischer Sicht keine Angaben zum Einsatz von Polizeikräften für künftige Versammlungslagen machen werden.“

