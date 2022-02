Lange war Lubmin eine Hochburg der Russland-Versteher. Es ist der Ort, in dem die Pipeline Nord Stream 2 anlandet. Jetzt ist klar: Nach der Zuspitzung der Russland-Ukraine-Krise wird so schnell kein Gas durch die Neun-Milliarden-Euro-Röhre strömen. OZ-Chefreporterin Martina Rathke hat sich in der Gemeinde umgehört.