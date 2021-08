Sabrina Kolm: Diese Usedomerin kann gut mit Zahlen

Vor zehn Jahren kam die gebürtige Lausitzerin Sabrina Kolm aus beruflichen Gründen auf die Insel Usedom. Die gelernte Finanzwirtin ist in der Verwaltung der Gemeinde Ostseebad Heringsdorf für den Bereich Haushalt (Fördermanagement/Wirtschaftsförderung) zuständig. Mit ihrem Sven ist sie verlobt, die Hochzeit bereits terminiert. „Unser größter Sonnenschein ist Tochter Mathilda. Sie klettert gerne auf unser Baumhaus oder hüpft auf dem Trampolin. Jetzt im Sommer sind wir mit ihr oft draußen in der Natur, sie schenkt uns so viele glückliche Momente“, sagt die Mama.

Beliebte Ausflugsziele von Sabrina Kolm sind das Achterwasser oder die Loddiner Höft. In Ückeritz hat sich das Paar ein älteres Haus gekauft. Da stehen noch einige Sanierungsmaßnahmen an. Sie unterstützt ihren Partner dabei so gut es geht. Die junge Frau liebt Elektromusik. Derzeit hört sie mit der Tochter aber viele Kinderlieder. Sie mag die Arbeit im Rathaus.

Von Gert Nitzsche