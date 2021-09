Sachse erlebt das Bierbrauen in Mellenthin

Bansin

Mit dem aus Chemnitz stammenden Denny Nitzsche mischte sich ein echter Sachse ins Starterfeld des jüngsten Sommerskatturniers des Bansiner SV 73. Am Rande entwickelten sich viele Gespräche rund um die Heimat des begeisterten Skatspielers. Von der angenehmen Atmosphäre des Wettbewerbs war der Gast angetan. Der gelernte Bürokaufmann verbringt derzeit erholsame Urlaubstage mit seiner Frau Anja in Bansin.

„Wir finden die Insel Usedom sehr schön, haben auch einen Trip nach Mellenthin unternommen und bei einer Führung im Schloss das Bierbrauen erlebt. Dazu war das Buffet dort sehr lecker“, lobt der Urlauber. Auf alle Fälle ist noch ein Ausflug nach Swinemünde geplant. Bei einem kurzen Sprung in die Ostsee hat Denny das inzwischen ebenso abgekühlte wie erfrischende Meer erlebt. In der sächsischen Heimat hat das Ehepaar kürzlich endlich eine größere Wohnung bezogen. Denny fährt viel Fahrrad, verbringt freie Zeit am PC, interessiert sich für Politik und hört gern Techno- und Heavy-Metal-Musik.

Von Gert Nitzsche