"Haus des Gastes": Zuschlag für Chemnitzer Büro

Die Würfel sind gefallen: Ein sächsisches Büro hat den Zuschlag bekommen, das „ Haus des Gastes“ am Peenemünder Haupthafen planen zu dürfen. Die Gemeindevertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung hinter verschlossenen Türen der Furoris Gruppe GmbH aus Chemnitz die Objektplanung übertragen. Die Sachsen gehen damit als Sieger des Architektenwettbewerbs hervor, den die Kommune im Oktober 2018 ausgelobt hat. Für über zwei Millionen Euro soll am Hafen ein „ Haus des Gastes“ mit Besuchereingang für das HTM, Shop- und Kassenbereich, ein Bürgermeisterbüro, eine Touristinformation sowie ein Veranstaltungsraum entstehen. Die Planungskosten liegen für die Leistungsphasen 2 bis 9 bei rund 182 000 Euro.

27 Architekturbüros aus Deutschland und der Schweiz hatten sich beworben. 14 Entwürfe kamen in die nächste Runde, die Ende Februar im Kinosaal des Historisch-Technischen Museums (HTM) mit der Nennung der drei Erstplatzierten endete. Zum Preisgericht des Wettbewerbs gehörten u. a. Peenemündes Bürgermeister Rainer Barthelmes, mehrere Architekten, Stadtplaner sowie Mitarbeiter des Amtes Usedom Nord. Betreut wurde der Planungswettbewerb vom Neubrandenburger Architekten Egon Zühlke.

Weil der Bau des „ Haus des Gastes“ zu den Schlüsselprojekten des Regionalen Entwicklungskonzeptes 2020 der Gemeinde Peenemünde zählt, hatte das Land den Architektenwettbewerb empfohlen.

Von Platz zwei auf eins

Die Chemnitzer lagen beim Finale noch auf Platz zwei und bekamen 8000 Euro. Der Sieger, das Berliner Büro „Kim Nalleweg Architekten“, wurde mit 13 000 Euro prämiert. Sie stellten sich das Haus des Gastes als eine Art „Papierschiffchen“ vor, während die Sachsen ein kompaktes Bauwerk als Gegenstück zum Kraftwerk präsentierten. Dritter wurde die Berliner Firma „rundzwei“, die als Schmankerl begehbare Dachflächen präsentierten.

Nach dem Planungswettbewerb und dem abschließenden Verhandlungsverfahren – ein eigenes Vergabeverfahren – mit den drei Erstplatzierten lag das Chemnitzer Büro nun knapp vorn. Die Sachsen setzten sich bei den Zuschlagskriterien mit 440 Punkten durch, während das Büro Nalleweg auf 435 kam und „rundzwei“ auf 336.

Rico Sprenger, Architekt und Geschäftsführer der Furoris Gruppe GmbH, reagierte am Telefon verhalten auf den Zuschlag durch die Kommune. Er begründete dies mit der EU-weiten Ausschreibung und der damit verbundenen zehntägigen Einspruchsfrist der unterlegenen Büros. „Wir freuen uns natürlich, dass unser Vorentwurf überzeugt hat. Wir haben uns für eine dreiseitige Verglasung des Hauses entschieden, um quasi die Uferpromenade ins Gebäude zu holen.“ Das Projekt passe zur Philosophie des Büros. „Wir sehen uns nicht als die klassischen Sanierer an. Unser Büro steht hauptsächlich für Projekte mit Leuchtturmcharakter. Dazu zähle ich auch das Haus des Gastes in Peenemünde“, sagt Sprenger.

Auf der Grundlage des Vorentwurfs müssen die Chemnitzer nun einen Entwurf erarbeiten. „Dann wird es sicher auch um nutzungsspezifische Dinge gehen. Eine Rampe ist ja auch vorgesehen. Abstimmungen zwischen der Gemeinde und dem HTM sind sicher auch noch notwendig“, sagt Jörg Behrendt vom Bauamt. Die geplante Rampe vom Haus des Gastes in Richtung Museum erklärt Architekt Sprenger so: „Wir wollen mit der Achse den Fluss der Promenade mitnehmen.“

Auf den Feststellungsbeschluss zum Entwurf folgen die Genehmigungsplanung sowie der Bauantrag und die Baugenehmigung. Ob das 2020 schon so weit ist, will Bauamtsleiter Manuel Schneider nicht beantworten. „Das hängt auch von der Finanzierung des Vorhabens ab. Der Fördermittelantrag ist gestellt.“

Peenemündes Bürgermeister Rainer Barthelmes drückt aufs Tempo. „Viel Zeit dürfen wir uns mit dem Projekt nicht lassen, denn 2021 laufen die europäischen Förderungen aus. Wie hoch die Landesförderung ausfällt, wissen wir dann nicht. Deshalb sollten wir die kommenden zwei Jahre intensiv nutzen. Einige Projekte stehen noch auf unserer Agenda.“

