Avelina ist der Talisman der Wasserretter

Koserow

Die Badesaison 2019 und damit eine anstrengende, konzentrierte Arbeitszeit über insgesamt 121 Wachtage ist für die Einsatzkräfte des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) in Koserow per 15. September Geschichte. Der Teamchef der maximal 13-köpfigen Mannschaft, Daniel Heldt (29), gibt sich relaxt. „Von unserem modernen Wachturm aus konnten wir mit technischen Hilfsmitteln erfolgreich eingreifen, sowohl präventiv als auch im direkten Einsatz“, berichtet der gelernte Schiffsmechaniker.

Gemeinsam mit bis zu fünf jungen polnischen Rettungsschwimmern wurden Quad und Jetski, Rettungsboot und Rescueboard, Kajaks und Bojen zum Einsatz gebracht, wann immer Hilfe Not tat. Sprachprobleme habe es während der gesamten Saison keine gegeben. Heldts einzige echte Sorge beim Blick auf den nächsten Sommer und die Zeit auf dem Wachturm: „Es mangelt auch bei uns wie vielerorts an Ehrenamtlern, die hier in der Badesaison für eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro pro Tag mitarbeiten wollen.“

Rettungsschwimmer-Nachwuchs dringend gesucht

Das sei auch deshalb schade, weil es schlechthin großen Spaß mache, in einem stimmigen Team Gutes zu tun und zugleich den Sommer an der Wasserkante der Inselmitte zu erleben. „Ich hoffe deshalb, dass sich der eine oder andere doch noch findet, der bei uns als Rettungsschwimmer anheuern will“, so Heldt.

Den Spaß, im Sommer immer am Strand zu sein, kann man auch am allzeit entspannten Gesichtsausdruck der erst knapp fünf Monate alten Avelina, des dritten Kindes von Daniel und Isabelle Frantz (24), ablesen. Die Kleine, der Talisman der Retter, strahlt aus ihrem Kinderwagen mit der Sonne um die Wette und wird quasi im Wachturm groß. Nächsten Sommer dürfte sie dann schon auf zwei Beinen selbst am Strand unterwegs sein. So wie ihre Geschwister Jonah (2) und Noah (4), die sich im Kindergarten des Nachbarortes wohlfühlen.

Die knapp fünf Monate alte Tochter von Isabelle Frantz, die kleine Avelina, wurde in diesem Sommer zum Talisman der Wasserretter des ASB in Koserow. Quelle: Steffen Adler

Im Oktober will die fünfköpfige Familie dann die gemeinsame Wohnung in Ückeritz beziehen und freut sich schon riesig darauf. Und dann fehlt der optimistischen Blondine nur noch ein geeignetes Ladengeschäft, um auf Usedom in die Selbstständigkeit als Stoffhändlerin starten zu können.

Für den harten Dienst als Retter haben Heldt und seine Partnerin, die zugleich täglich akribisch das Wachbuch führt, beeindruckende Zahlen addiert. Mehr als 130 Erste-Hilfe-Einsätze (vom Zeckenbiss über Wespenstich bis zu Abschürfungen beim Sturz mit dem Fahrrad) gab es. Fünf Mal wurden Kinder bzw. deren Eltern am Strand gesucht (und jeweils innerhalb weniger Minuten wiedergefunden), 21 Mal fuhr das Quad in Sachen Hilfeleistung durch den weißen Sand, 30 Mal war das Jetski auf den Wellen unterwegs, meist, wenn sich Urlauber trotz roter Flagge (Badeverbot) in den gefährlichen Wellen mit erheblicher Unterströmung verlustierten.

Dass es gleich zu Saisonbeginn nur ein Badeopfer gab (eine 87-Jährige verstarb, als sie wohl zu schnell ins noch sehr kalte Wasser eilte), halten sich die Retter zugute. Etliche andere Badegäste konnten von zur Hilfe geholten Notärzten wiederbelebt werden. Einmal landete sogar der Hubschrauber unweit der maroden Seebrücke, die ja schon bald einem schicken Neubau weichen wird. Auch das eine gute Aussicht für Heldt & Co., obwohl der Brückenkörper dann, wie jetzt auch, die Einsicht auf ein komplettes Buhnenfeld versperrt. Da müssen dann eben regelmäßig Streifen gegangen und gefahren werden.

Die meisten Badegäste sind einsichtig

Und welche Erfahrungen gab es mit der Disziplin der Badegäste 2019? „Zumeist gute“, berichtet Isabelle Frantz. „Doch wenn die Strände knackevoll sind, finden sich unter den Urlaubern natürlich auch solche, die nicht auf unsere Ratschläge und Warnungen hören, sondern auf eigenes Risiko ins Wasser gehen“, konstatiert sie. Ihr Team lasse jedoch auch dann nicht nach, auf die Gefahren aufmerksam zu machen. „Die allermeisten sind einsichtig“, sagt Heldt.

Nach seinen Eindrücken waren im Vorjahr noch mehr Badende an den Stränden des Bernsteinbades. In den vergangenen Septembertagen sei des öfteren die Wasserqualität wegen der vielen Grünanlagen und Quallen beanstandet worden. Doch daraus hätten sich keine gesundheitlichen Risiken abgeleitet. Und dass im Flachwasser viele Jungfische zu beobachten waren, dürfte vor allem die Kormorane, die auf der Seebrücke eine neue Kolonie bilden, gefreut haben.

Labrador schlief im Wachturm

Übrigens: Dem siebenjährigen Labrador Bubi, der auch noch zur Familie von Daniel, Isabelle und ihren drei Kindern gehört, war das alles den Sommer hindurch ziemlich egal. Er schlief am liebsten im Wachturm. Konnte er auch ganz ruhig tun, sorgten für Ordnung und Sicherheit doch die Zweibeiner in den roten T-Shirts. Dass sie das sehr zuverlässig taten, bescheinigt ihnen nicht zuletzt Koserows Kurdirektorin Nadine Riethdorf.

Von Steffen Adler