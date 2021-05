Saisonvorbereitung: Strand in Misdroy wird aufgespült

Misdroy

Saisonvorbereitung in Misdroy: Für Badegäste und Sonnenanbeter wird mehr Platz geschaffen und dafür kräftig investiert. Der Strand wird um mehrere Dutzend Meter erweitert und dafür Sand aufgespült. Die Arbeiten sind in vollem Gange.

Rund zwei Millionen Złoty werden investiert

Insgesamt werden rund 300 000 Kubikmeter Sand aufgespült. Der stammt vom Grund der Pommerschen Bucht und wird durch eine Pipeline an den etwa sechs Kilometer langen Strand transportiert, der an der schmalsten Stelle 30 Meter und an der breitesten etwa 60 Meter misst. Rund zwei Millionen Złoty werden investiert, damit er noch breiter wird. Die Arbeiten sollen im Juni vor Beginn der Sommersaison abgeschlossen sein.

Anwohnern sticht aufgespülter Sand in die Nase

Einwohnern sticht die Investition buchstäblich in die Nase. Sie bemängeln, dass der aufgespülte Sand unangenehm riecht und wie Schlamm aussieht. Das Seeamt in Stettin versichert jedoch, dass der Sand getestet wurde. Das schlammähnliche Aussehen des Sandes sei darauf zurückzuführen, dass er viele Jahre auf dem Meeresboden lag und mit Schlick bedeckt war, erläutert Piotr Domaradzki von der Medizinischen Universität Stettin. „Der Sand wird nach der Sauerstoffanreicherung wieder seine goldene Farbe erlangen“, versichert er.

Misdroy rüstet für die Gäste: Für die wurde an der Promenade auch bereits eine Touristeninformation eröffnet, die wegen der Pandemie geschlossen war. Außerhalb des Gebäudes befindet sich ein Multimedia-Infopunkt mit Internetzugang und einem externen Bildschirm. Aber das ist noch nicht alles. „In der Sommersaison planen wir auch Aktivitäten vor dem Gebäude. Dort werden Animationen für Kinder und Touristen stattfinden“, so Misdroys Bürgermeister Mateusz Bobek.

Einige Hotels für den Sommer schon ausgebucht

Die meisten Restaurants und Hotels haben nach Lockerung der Corona-Schutzbestimmungen bereits den Betrieb wieder aufgenommen. Doch es gibt weniger Touristen als gewöhnlich. Nur am Wochenende füllen sich die Straßen des Städtchens mit Besuchern. Das liegt nicht nur an der Pandemie, sondern auch am schlechten Wetter. Die Tourismusbranche blickt jedoch hoffnungsvoll auf die Sommersaison. Anlass zu diesem Optimismus geben die Buchungen für Juli und August. In einigen Hotels sind keine freien Termine mehr verfügbar.

Von Radek Jagielski