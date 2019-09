Sammlerglück in den Hohendorfer Wiesen

Hohendorf/Wolgast

Großes Pilzsammlerglück hatte jetzt Julia Raesch. Die Fünfjährige, die in Schwerin die Kita „ Benjamin Blümchen“ besucht und zurzeit mit ihrer Mutti Ines zu Besuch bei Opa Joachim und Oma Heidi in Wolgast ist, war am Mittwoch in den Hohendorfer Wiesen unterwegs. Dort fand sie zwei Riesenboviste, die ihrem Namen wirklich alle Ehre machen. Die beeindruckenden Exemplare wurden am Abend paniert und wie Schnitzel gebraten. Was übrig blieb, kann eingefrostet und getrocknet werden. Der Wolgaster Pilzberater Winfried Dinse weist aus aktuellen Anlass darauf hin, das Champignons, die auch auf Wiesen wachsen und immer gefärbte Lamellen haben, nicht mit dem tödlich giftigen Weißen oder Grünen Knollenblätterpilz verwechselt werden dürfen. Letzterer hat stets weiße Lamellen und das Stielende steckt in einer Hauttasche. Im Zweifelsfall steht der Fachmann in seiner Beratungsstelle in Wolgast, Tannenkampweg 5, immer mit Rat und Tat zur Seite (Tel. 0 38 36/20 35 97 oder 01 73/8 44 60 80).

Von Winfried Dinse