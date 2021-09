Heringsdorf

Am Samstag haben in der Gemeinde Heringsdorf sämtliche Bürgerinnen und Bürger mit Wohn- oder Arbeitssitz in Mecklenburg-Vorpommern wieder die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 impfen zu lassen. Von 9 bis 16 Uhr werden in der OstseeTherme Usedom die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson verimpft. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Eine Impfung ist nur nach Vorlage des Personalausweises sowie des Impfpasses möglich.

Von OZ