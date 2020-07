Sandfigurenbau in Karlshagen: Erster Platz geht ans Seepferdchen

Karlshagen

Kleine Künstler erschufen am Mittwoch mit Fantasie, viel Liebe, Begeisterung und manchmal mit kleiner Unterstützung durch die Eltern aus regennassem feinen Ostseestrandsand, Muscheln, Seegras- und -tank lustige Figuren in Karlshagen. Darunter ein beachtliches Automobil, kleine Hunde, verschiedene Burgen und Phantasiegebilde.

Die Jury – bestehend aus Etien, Stella, Lilly und Amy vom „Team Kids für Kids“ – erklärten das Seepferdchen „Karli“ mit seinem Baby, erdacht von Frieda und Paula (7 und 6 Jahre) aus Ahrensburg zu den Siegern des Wettbewerbs, welcher eher Spaß an der Freude beim Gestalten war. Sie dürfen sich auf einen Besuch im Tropenhaus Bansin freuen.

Sonderpreis für jüngsten Sandburgenbauer

Den 2. Platz bekam Kiara (10 Jahre) aus Alt Landsberg mit ihrem Krokodil „ Onex“. Sie erwartet eine SUP (Stand Up Paddling) Schnupperzeit und bekam ein Handtuch der Usedomer Senior Open. Für ihre Meerjungfrau „Nixi“ erhielten Nele (10) und Charlotte (8) den 3. Platz und ebenfalls einen Schnupperzeit mit SUP am Sportstrand Karlshagen.

Aber keiner der anderen Teilnehmer ging ohne eine kleine Anerkennung nach Hause. Einen Sonderpreis erhielt der mit 3 Jahren jüngste Sandbaukünstler Felix (3) aus Neubrandenburg und bekamen eine Ausrüstung, welche ihn zu einem kleinen Strandforscher macht, einen Strandforscherrucksack.

Von Rainer Decke