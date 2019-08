Wolgast

Der offizielle Baustart für die Sanierung der Fischerwiek in Wolgast ist vollzogen. Gemeinsam mit Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) griff Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler am Sonnabendvormittag in der Hermannstraße symbolisch zur Schaufel. Mit dabei waren auch Stadtvertretervorsteherin Anke Kieser ( CDU), Bauleiter Bahls und Hans-Georg Wichhardt als Anwohner. Bereits seit einer Woche arbeiten die Bagger und nehmen die alte Straße auf.

Zuvor hatte Weigler den Gästen und Anwohnern erläutert, dass es ein Glücksfall sei, dass die Fischerwiek in die Städtebausanierung aufgenommen werden konnte. In den kommenden 15 Jahren sollen in diesem alten Wolgaster Stadtteil insgesamt 27 Millionen Euro aufgewendet werden.

Alle Leitungen werden komplett erneuert

Die erste Maßnahme im neuen Sanierungsgebiet ist die Erneuerung der Hermannstraße. Der Zuwendungsbescheid des Landes dafür wurde im Mai ausgereicht. Neben der Umgestaltung des Verkehrsraumes wird auch der vorhandene Leitungsbestand im Bereich Schmutz-, Trink- und Niederschlagswasser grundhaft erneuert und ergänzt. Auch an neue Kabel für schnelles Internet ist gedacht. Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Festland-Wolgast will noch im Sommer mit der Verlegung der neuen Leitungen beginnen. „Die erste Maßnahme wird einen Umfang von 500 000 Euro haben, 300 000 davon realisiert der Zweckverband“, sagte Wolgasts Bürgermeister.

Parallel dazu werden 2020/2021 in der Sandbergstraße als längste Straße des Sanierungsgebietes neue Leitungen verlegt. Die Anwohner haben bereits entsprechende Post des Zweckverbandes erhalten. Für die Fischerstraße sollen die Planung 2020 und der Leitungsbau 2021 erfolgen.

Fahrbahn wird asphaltiert

Die Hermannstraße erhält eine asphaltierte Fahrbahn, Parkbuchten mit Granitpflaster sowie mit Betonpflaster versehene Gehwege beiderseits der Straße. Anliegende Grundstücke erhalten je Medium mindestens einem neuen Anschluss. Zudem sollen die alten Bäume auf der südlichen Straßenseite durch chinesische Wildbirnen ersetzt werden, die nicht sehr hoch werden und auch keine ausladenden Kronen bilden. Auch Papierkörbe und Bänke sowie neue Laternen des Typs „ Stralsund“ sieht das Konzept vor.

Die Fahrbahn der Hermannstraße wird mit einer Breite von 4,90 Meter ausgebaut, beidseits der Fahrbahn schließen sich 30 Zentimeter breite Entwässerungsrinnen an. Für eine Asphaltdecke auf der Fahrbahn habe man sich auch aus Sicherheitsgründen entschieden, da Kopfsteinpflaster bei Nässe sehr rutschig ist und im Winter schnell überfriert, so Weigler. An die südlich geführte Entwässerungsrinne wird ein zwei Meter breiter Parkstreifen mit Bepflanzungsflächen angeordnet.

Keine Hürden für Rollatoren und Kinderwagen

Links und rechts der Fahrbahn wird es straßenbegleitende Gehwege mit einer Breite von 1,80 Meter geben. Die Gehwege bestehen aus Betonsteinpflaster. Zwischen Gehweg und Fahrbahn bzw. Parkflächen wird ein 50 Zentimeter breiter Sicherheitstrennstreifen mit der gleichen Oberflächenbefestigung gebaut. Eine farbliche Abgrenzung erfolgt nicht. Zur besseren Führung von Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden Leitsysteme in Form von Leitstreifen (Rippenstruktur) und Orientierungsflächen (Noppenstruktur) im Bereich des Gehweges in den Einmündungs- und Kreuzungsbereichen angeordnet.

„Wir haben bei der Planung darauf geachtet, dass wir für Kinderwagen, Rollatoren oder Rollstühle keine Hindernisse einbauen, die ein Überqueren der Fahrbahn erschweren. Wenn alles fertig ist, werden die Anwohner begeistert sein“, ist sich der Bürgermeister sicher. Hans-Georg Wichhardt, der in der Hermannstraße wohnt, freut sich schon. „Dann wird endlich die Zeit vorbei sein, wo jeder aufpassen musste, dass es zu keinem Sturz kommt“, sagte er.

27 Millionen für die Wolgaster Fischerwiek

Über die Autorin

Von Cornelia Meerkatz