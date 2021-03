Ahlbeck

Kunststoff oder Lärchenholz? Auf die Frage nach dem Material für die neuen Bohlen der Ahlbecker Seebrücke sollte es eigentlich am Donnerstagabend Antworten geben. Die gab es nicht. Das Thema flog in der Gemeindevertretung von der Tagesordnung. Kurdirektor Thomas Heilmann begründete das mit offenen Fragen zum Denkmalschutz.

Die Seebrücke Ahlbeck als älteste deutsche Seebrücke steht nämlich als Gesamtbauwerk unter Denkmalschutz, wie ein Kreissprecher am Dienstag auf OZ-Nachfrage informierte. Irrtümlich war angenommen worden, dass sich nur das auf der Seebrücke befindliche Restaurantgebäude unter Denkmalschutz befindet. Die Seebrücke würde unter der Position 47 in der Liste der Baudenkmale des Landkreises Vorpommern-Greifswald erfasst sein.

„Das wollen wir jetzt klären. Wir werden beim Landkreis einen Antrag auf denkmalgerechte Einordnung stellen“, so Heilmann. Der Eigenbetrieb Kaiserbäder hatte vorrangig aus Kostengründen den Einsatz von glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) statt des teuren Lärchenholzes vorgeschlagen. Im Eigenbetriebsausschuss fand die Idee Zustimmung, im Hauptausschuss gab es geteilte Meinungen.

Der 280 Meter in die Ostsee ragende Seesteg soll im Winterhalbjahr 2021/2022 erneuert werden. Der gesamte Belag und das Geländer sollen ausgetauscht, das bereits beschlossene Lichtkonzept mit einer Handlaufbeleuchtung umgesetzt werden.

Heilmann verwies erneut auf die Kosten, die er im Blick haben müsse. Wird glasfaserverstärkter Kunststoff verwendet, kostet die Sanierung der Seebrücke um die 400 000 Euro. Bei Lärchenholz seien es um die 650 000 Euro. Weitere Vorteile des Kunststoffes seien die lange Haltbarkeit und der Tatsache, dass das Geländer der Seebrücke in Weiß ausgeführt werden kann. Dies sei ein großer Wunsch vieler Einheimischer und Urlauber.

OZ-Umfrage: Große Mehrheit für Lärchenholz

Ein deutliches Nein zeigt aber eine Umfrage der OZ. „Kunststoff oder Holz: Welches Material bevorzugen Sie für die Ahlbecker Seebrücke?“ hatten wir gefragt. Von 107 Teilnehmern haben sich 72 für Lärchenholz, 34 für Kunststoff ausgesprochen. Einer konnte sich nicht entscheiden.

Auf der Facebook-Seite der OZ wurde der Vorschlag rege diskutiert. Überwiegend gab es Ablehnungen. „Eigentlich sollte man doch in Zukunft wieder mehr auf natürliche Materialien setzen als auf Kunststoff. Die Strandabgänge aus Kunststoff werden wahnsinnig rutschig – das war bei Holz anders“, schreibt Andrea Wolf. Heidrun Gebler meint: „Bei solchen alten Bauten sollte man nicht sparen. Der Tourismus bringt Geld, die Zweit-Wohnsitze bringen Geld. Es werden für Häuser und Hotels Grundstücke verkauft und dann will man an diesem Wahrzeichen sparen!“

Andreas Räsch ist anderer Meinung: „Die Seebrücke selbst ist rundum auch nicht mit Holzbohlen wie früher bestückt sondern mit grauem Beton. Es geht nur um den Seesteg! Warum sollte man den farblich nicht dem grauen Beton der Seebrücke anpassen, Geld sparen und die Haltbarkeit verlängern. Des Weiteren wäre dort der ganze Möwenkot nicht so sichtbar wie auf den herkömmlichen Lärchenbohlen.“

Von Henrik Nitzsche