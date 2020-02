Ahlbeck

Die geplante Sanierung der Landesstraße 266 Ortsdurchfahrt Ahlbeck mit dem Bau des Knotenpunktes L 266/Swinemünder Chaussee zu einem Kreisverkehr wird für die Gemeinde teurer als gedacht. Statt der veranschlagten zwei Millionen Euro muss die Kommune nun insgesamt knapp vier Millionen Euro in den nächsten vier Jahren bezahlen. Grund dafür seien erhebliche Kostensteigerungen in der Baubranche.

Bei der Baumaßnahme, die sich über vier Jahre hinziehen soll, handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt. Federführend ist das Straßenbauamt Neustrelitz. Ende des Jahres erfolgte die Ausschreibung, vor wenigen Tagen die Submission. „Wir sind ursprünglich von Baukosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro ausgegangen, mit dem Submissionsergebnis liegen wir nun bei 7,4 Millionen Euro. Mit so einer Preisexplosion haben wir nicht gerechnet. Das zieht sich durch sämtliche Leistungen“, sagt Michael Görlach, Sachgebietsleiter für Planung beim Straßenbauamt Neustrelitz.

Nun waren am Donnerstagabend die Heringsdorfer Gemeindevertreter gefragt, dieser Kostenexplosion zuzustimmen und in den nächsten vier Jahren im Haushalt statt 500 000 Euro jeweils eine Million Euro für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Ahlbeck inklusive Kreisel einzustellen. Mit 15 Ja-Stimmen von 20 Abgeordneten sprach sich eine deutliche Mehrheit dafür aus. „Wir haben zwar noch keinen Haushalt für 2020. Die Kommunalaufsicht hat zugestimmt, dass wir es mit einer vorläufigen Haushaltsführung machen können. Eine Förderung von 65 Prozent wurde uns mündlich bestätigt“, sagt Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig.

„Pistole auf die Brust gesetzt“

Ein Nein von der Gemeindevertretung hätte Konsequenzen gehabt. „Wir hätten die Ausschreibung aufheben und die Baumaßnahme auf 2021 verschieben müssen. Dass die Preise in der Baubranche im nächsten Jahr günstiger werden, davon ist nicht auszugehen“, so Görlach. „Und selbst in dem Jahr gibt es keine Garantie, ob mit dem Bau dann begonnen wird. Wir reden seit 20, 25 Jahren über den Kreisel in Ahlbeck, jetzt müssen wir endlich mal loslegen, auch wenn wir vom Straßenbauamt die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen“, sagt Gemeindevertreter Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis) und stimmte dafür.

Laut Görlach soll bereits im Februar mit der Baumaßnahme begonnen werden. „Bis Ende des Monats sollen die Baumfällarbeiten im Bereich des Ahlbecker Bahnhofes und der Swinemünder Chaussee abgeschlossen sein. Im März soll dann mit dem Straßenbau begonnen werden.“

Geplant ist der Ausbau der L-266-Ortsdurchfahrt Ahlbeck – von der Schulstraße bis Kreuzung Rewe-Markt – einschließlich einer Neugestaltung der Nebenanlagen bestehend aus Rad- und Gehwegen sowie teilweise Längsparkbuchten. Dazu soll der Knotenpunkt L 266/Swinemünder Chaussee zu einem Kreisverkehr mit einem Außendurchmesser von 35 Metern umgebaut werden. Mit im Boot sind die Gemeinde, der Wasser-Zweckverband, die Gasversorgung Vorpommern, Telekom und die Edis AG. Laut Straßenbauamt ist der Ausbau unter Aufrechterhaltung des Verkehrs in fünf Bauabschnitten vorgesehen. Größtenteils sollen die Arbeiten unter halbseitiger Sperrung des Verkehrs durchgeführt werden. „Die Sanierung des Bahnübergangs in Richtung Korswandt ist noch nicht Bestandteil der Baumaßnahme“, sagt Michael Görlach.

Ausbau Kreisel Edeka / Aldi Heringsdorf

In den Kaiserbädern könnte 2020 eine weitere Straßenbaumaßnahme hinzukommen. „Möglich ist, dass in diesem Jahr noch mit dem Ausbau des Knotenpunktes Edeka/ Aldi in Heringsdorf begonnen wird“, sagt Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Abhängig sei das vom geplanten Neubau des Edeka-Marktes. „Wir müssen die Baumaßnahmen aufeinander abstimmen.“ Hartwig rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten. Der Knoten an den Märkten soll zum Kreisverkehr umgebaut werden. Die Baumaßnahme liegt in der Hoheit des Straßenbauamtes. Während der Bauzeit dürfte es zu Sperrungen und großräumigen Umleitungen kommen.

Von Henrik Nitzsche