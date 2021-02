Pulow/Lassan

Seit etwa vier Jahren bereitet das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Vorpommern in Abstimmung mit der Stadt Lassan die Sanierung des stark eutrophierten Pulower Sees vor. Bereits im März 2018 beschloss die Stadtvertretung, das Projekt „Sanierung des Pulower Sees“ auf den Weg zu bringen.

Doch nun könnte das Vorhaben im letzten Moment doch noch scheitern. Und das, obwohl die prognostizierten Kosten in Höhe von 830 000 Euro in Gänze vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in Schwerin übernommen werden, also nicht den Lassaner Stadthaushalt belasten, und auch bereits ein Zuwendungsbescheid vorliegt.

Anzeige

Eine Sedimententnahme wäre zu aufwendig

Der Grund sind Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Stalu und der Stadt Lassan in Bezug auf Art und Umfang der Sanierungsmaßnahmen für den bis zu 15 Meter tiefen Rinnensee. Im Interesse eines wirksamen Nährstoffaustrags schlägt die Stralsunder Behörde, basierend auf im Jahr 2018 vom Ingenieurbüro Bioplan vorgenommenen Untersuchungen, unter anderem eine Tiefenwasserbelüftung und eine Phosphatfällung mittels einer Poly-Aluminiumchlorid-Lösung vor. Eine Sedimententnahme, so heißt es, sei aufgrund der Gewässergröße und des daraus resultierenden Arbeitsaufwandes hingegen kaum möglich.

Dem Vernehmen nach sehen mehrere einheimische Bürger den Einsatz des Fällmittels kritisch. Die Stadt sah sich daher veranlasst, beim Stalu anzufragen, ob auch lediglich eine Belüftung erfolgreich sein könnte, was die Behörde allerdings bezweifelt. „Die Phosphatfällung ist in diesem Falle am geeignetsten und wurde daher als Vorzugsvariante empfohlen“, sagt Holger Schabelon, zuständiger Dezernent des Stalu. „Auch bezieht sich der Zuwendungsbescheid auf diese Vorzugsvariante.“

Das letzte Wort in der Angelegenheit haben jetzt die Lassaner Stadtvertreter. Diese, so war zu erfahren, müssen innerhalb der nächsten sechs Wochen entscheiden, ob sie dem Vorschlag der Fachleute folgen. Denn das Stalu möchte recht bald Klarheit, da weitere Projektträger Schlange stehen und die Fördermittel nicht allzu lange blockiert werden sollen. Da das Stadtparlament coronabedingt voraussichtlich erst am 18. Mai zur nächsten Sitzung zusammenkommt, muss dieser Beschluss wohl im sogenannten Umlaufverfahren gefasst werden.

Lesen Sie auch:

Phosphatfällung wird von Fachleuten empfohlen

Die Grundlage für die Entscheidung des Stalu bildet die Machbarkeitsstudie „Limnologische Untersuchungen Pulower See 2018“ des Ingenieurbüros Bioplan. Darin wird die Phosphatfällung von den Experten eindeutig befürwortet. Zitat: „Prinzipiell ist diese Methode der Nährstofffestlegung für den Pulower See sehr geeignet. Der See ist tief, stabil geschichtet und die Wasseraustauschrate mit ca. zehn Jahren ausreichend lang.“ Und: Bei sorgsamer Handhabung und nach entsprechenden Vorversuchen seien „auch bei Anwendung saurer Fällmittel keine ökosystemaren Schäden zu befürchten“.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem wurden weitere Sanierungsmaßnahmen vorgeschlagen, wie zum Beispiel der Rückbau von in der Nähe befindlichen ehemaligen Güllebehältern, die Einrichtung von Anlagen zur Reinigung und optimalen Versickerung des Oberflächenwassers von bebauten oder versiegelten Flächen der Ortslage Pulow und die Reduzierung des Eintrags von organischen und anorganischen Stoffen in das Seewasser. Letzteres wäre unter anderem durch eine angepasste landwirtschaftliche Nutzung der benachbarten Äcker sowie das Anlegen eines Gehölzstreifens am Rand des Hangwaldes zum See möglich.

Von Tom Schröter