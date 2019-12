Sanierungsstau bedroht Wolgaster Schullandschaft

Wolgast

Ein in dieser Woche gebildeter Begleitausschuss soll sich in Wolgast künftig um wichtige zukunftsweisende kommunale Themenfelder kümmern. Im Einzelnen soll es dabei um die notwendige Fortschreibung des Ende 2020 auslaufenden Integrierten Stadtentwicklungskonzepts gehen. Weiterhin soll das Gremium wirtschaftspolitische und touristische Strategien und Leitlinien erarbeiten und konzeptionelle Wirtschaftsförderung betreiben.

Mit ihrem Beschluss zur Bildung dieses zeitweiligen Gremiums folgten die Stadtvertreter einer Initiative des Abgeordneten Martin Schröter (Kompetenz für Wolgast). Der stellvertretende KfW-Fraktionsvorsitzende rät schon seit längerem, „es parlamentarisch zur Chefsache zu machen, kleine und mittelständische Unternehmen bei uns anzusiedeln und uns nicht nur auf den Tourismus zu konzentrieren“.

Martin Schröter (KfW-Fraktion). Quelle: Tom Schröter

Während der Parlamentssitzung am Montagabend wurde der Ausschuss auch bereits personell besetzt. Als Mitglieder wurden gewählt: Martin Schröter und Arne Koplin ( KfW), Sebastian Gabriel und Jörg Juhnke ( CDU), Marko Friszewski und Karsten Lange ( AfD), Falk Morgenstern (BfW) und Peter Dämering (Linke) sowie jeweils deren erste und zweite Stellvertreter. Lars Bergemann ( SPD/Grüne/Einzelbewerber) fiel bei der Wahl durch; die Fraktion muss nun jemand anderes nominieren.

Sachverständige als ständige Gäste

„Der Ausschuss benötigt unbedingt auch Fachwissen von außen“, verdeutlichte Schröter. Als Sachverständige und ständige Gäste sollen dem Arbeitskreis daher Prof. Dr. Norbert Zdrowomyslaw von der Hochschule Stralsund, Dr. Ulrich Vetter von der Förder- und Entwicklungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald, Barbara Genschow vom Rostocker Planungsbüro Wimes sowie Kristin Wolf, Geschäftsführerin der Regionalgesellschaft Usedom-Peene, angehören.

Im Vorfeld hatte Initiator Schröter nicht mit Kritik gespart. „Uns fehlt als Stadt ein Konzept für ein planvolles Handeln“, sagte er und fügte mit Verweis auf sinkende Steuereinnahmen hinzu: „Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für Gründer.“ Im neuen Ausschuss solle es planvoll und strategisch insbesondere um Leitbildfindung, Einzelhandelskonzeption, Wirtschaftsförderung und Quartierentwicklung gehen.

An drängenden Themen wird es also kaum mangeln. Am Montag wiesen Vertreter mehrerer Schulelternräte die Stadtvertretung überdies auf ein weiteres akutes Problem hin: Während die Schülerzahlen in Wolgast stetig steigen, fehlten die für die Mädchen und Jungen zusätzlich benötigten Raumkapazitäten. Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) bestätigte dies. „Und wir wollen uns gar nicht ausmalen, was es bedeuten würde, wenn eine Grundschule in Kröslin oder Lassan geschlossen werden würde“, mahnte Weigler. Dies würde das Problem noch verschärfen.

Evangelische Schule braucht eigenes Domizil

„Die neue Arbeitsgruppe befasst sich auch mit diesem Thema“, riet Weigler, der die brisante Thematik bereits im jüngsten Bauausschuss vorgetragen und dort von „einem ernsthaften Platzproblem“ gesprochen hatte. Die Evangelische Schule etwa, die zum Schuljahr 2018/19 ihren Betrieb aufnahm und seither im Gebäude der „ Janusz Korczak Schule“ untergebracht ist, brauche zur Sicherung ihres Fortbestandes dringend eine eigene Unterrichtsstätte. Alle Bemühungen des Schulträgers, der Schulstiftung der Nordkirche, öffentliche Zuschüsse für eine Sanierung des früheren Schulgebäudes am Wolgaster Kirchplatz einzuwerben, seien fehlgeschlagen.

Ralf Pens (CDU-Fraktion). Quelle: Tom Schröter

In dieser Angelegenheit unternahm die CDU-Fraktion nunmehr einen Vorstoß. Sie brachte am Montag einen Dringlichkeitsantrag ein, in welchem nunmehr die Stadt als Eigentümer der alten Kirchplatz-Schule aufgefordert wird, in ihrer Regie alle in Betracht kommenden Fördermöglichkeiten für eine Sanierung des Objekts zu prüfen. „Die Chancen die Stadt, Fördermittel zu bekommen, sind weitaus größer, als die eines freuen Trägers“, erklärte stellvertretend Ralf Pens ( CDU). Zudem präge das Gebäude das Stadtbild und sorge für eine Belebung der Innenstadt, wenn hier wieder unterrichtet werde.

Von Tom Schröter