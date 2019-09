Ruine aus Nazizeit: Rückbau oder Nutzung?

Peenemünde

Kennen Sie das? Einen Klotz am Bein zu haben und ihn einfach nicht loszuwerden. So geht es der Gemeinde Peenemünde seit Jahren mit dem Sauerstoffwerk – einer Ruine aus der Nazizeit. Das Sauerstoffwerk ist eines der prägenden Gebäude des Ortes. Es ging 1942 in Betrieb, weil für die in Peenemünde entwickelte Rakete A4 (V2) in der Heeresversuchsanstalt flüssiger Sauerstoff benötigt wurde.

Heute gibt die 73 Meter lange, 42 Meter breite und 20 Meter hohe Ruine ein desaströses Bild ab: Schäden über Schäden. Das Dach ist teilweise eingestürzt. Teile der Klinkerfassade sind herausgebrochen. „Betreten verboten! Lebensgefahr!“ steht auf den Schildern am Zaun, der die denkmalgeschützte Ruine vor Eindringlingen schützen soll. Wegen des Zustandes ist seit Jahren die Hauptstraße im Bereich des Sauerstoffwerkes halbseitig gesperrt.

Unliebsame Hinterlassenschaft

Nun steht in der Gemeinde mal wieder die Frage: Wie weiter mit der unliebsamen Hinterlassenschaft aus der dunklen NS-Vergangenheit? Rückbau oder Nutzung? „Wir brauchen endlich eine Entscheidung, wie es mit der Ruine weitergeht“, forderte Peenemündes Bürgermeister Rainer Barthelmes (Wählergemeinschaft Peenemünde/WGP) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die soll bis Oktober gefallen sein.

Noch immer steht ein Votum im Raum: Die mit der Finanzierung überforderte Kommune hat im Februar 2018 den Abriss des Sauerstoffwerks beschlossen. Das Land hatte daraufhin signalisiert, Geld für den Erhalt zu geben. Die Rede ist von 1,2 Millionen Euro, die gleiche Summe soll auch vom Bund kommen. „Bei den gestiegenen Baupreisen liegen wir für Sicherungsmaßnahmen wahrscheinlich schon bei über drei Millionen Euro“, vermutet Barthelmes und schießt in Richtung Schwerin und Berlin: „Beim Sauerstoffwerk wird immer von der internationalen Bedeutung gesprochen. Am Ende bleibt es bei der 300-Seelen-Gemeinde hängen, weil Land und Bund nicht die Verantwortung übernehmen wollen.“

Barthelmes : „Wir sind keine Abrissfetischisten“

Eigentümer ist nun mal die Gemeinde. „Das war kein Herzenswunsch“, sagt Barthelmes mit Blick auf den Kauf. Die Kommune hatte das Sauerstoffwerk 2013 von einem Berliner Unternehmer gekauft. Den Kaufpreis von 50 000 Euro übernahm das Land. „Wir sind keine Abrissfetischisten, nur brauchen wir endlich mal Lösungen“, so der Bürgermeister.

Konzepte gab es genug. Ein Beleuchtungskonzept wurde erarbeitet, vor Jahren meldete die Projektgruppe „Technikmuseum“ Interesse an. Nun präsentierte in der jüngsten Sitzung Gemeindevertreter Detlev Löll ( Peenemünde Aktiv Wählergruppe) ein Konzept nach einer vollständigen Sanierung, welches auf fünf Säulen fußt: Museale Nutzung unter der Regie des HTM, Edutainmentbereich mit HTM und dem Deutschen Museum München, Forschungs- und Schulungsbereich ( Uni Greifswald und Fraunhofer Gesellschaft), ein Kultur- und Veranstaltungsbereich sowie Verwaltungs- und Unterkunftsbereich.

Bau des Sauerstoffwerks in Peenemünde: Das Foto stammt aus dem Jahr 1942. Quelle: HTM Peenemünde/Archiv

Lölls Zeitrahmen ist sportlich: Grundsatzbeschluss bis Januar 2020, Baubeginn Mitte 2021, Übergabe Mitte 2023. Erste Kostenschätzung: 26 Millionen Euro. „Das könnte zu 100 Prozent aus Mitteln des Bundeshaushaltes finanziert werden“, so Löll. „Die Idee finde ich gut, nur fehlt mir angesichts der Investitionssumme der Glaube“, hieß es daraufhin von einer Anwohnerin.

Denkmalschutzbehörde gegen Rückbau

Gegen den Beschluss im vergangenen Jahr, das Sauerstoffwerk zurückzubauen, regte sich Widerstand. „Die obere und untere Denkmalschutzbehörde sind dagegen. Wir müssen das Gebäude erhalten“, sagt Michael Gericke, Geschäftsführer des Historisch-Technischen Museums (HTM) Peenemünde. Die Geschichtsträchtigkeit des Ortes sei ein Pfund für die Zukunft. „Unser Kernthema wird hier weiter die Geschichte sein. Die Besucher kommen hier her, um das zu erleben“, betont Gericke, der als ersten Schritt die Grundsicherung sieht und anschließend eine Nutzung.

Die Ruine des Sauerstoffwerks in Peenemünde steht unter Denkmalschutz. Quelle: Henrik Nitzsche

Das Sauerstoffwerk ist eine von 23 Stationen der Peenemünder Denkmallandschaft. „Seit 2012 ist das Sauerstoffwerk immer wieder ein Thema. In der ganzen Zeit gab es von der Gemeinde keine eigene Nutzungsidee. Wir haben eine, die beim Land und Bund bekannt ist.“ Laut Gericke gehören dazu die museale und kulturelle Nutzung, Fachräume, Unterkünfte – „unser Ziel bleibt eine öffentliche Nutzung“.

Kritik an der Verkehrssicherungspflicht

Dass sich ein Investor findet, der im Sinne der Gemeinde das Gebäude nutzt, wäre für Nordamts-Verwaltungschefin Kerstin Teske die beste Lösung. „Den wird es nicht geben. Das geht nur mit einer öffentlichen Förderung“, so Gericke, der von den Gemeindevertretern am Abend auch Kritik einstecken musste.

Es ging um die Verkehrssicherungspflicht des maroden Gebäudes, die per Vertrag beim HTM liegt. Anwohner berichteten von umgestürzten Bäumen auf dem Areal, die auf die Straße gefallen sind. Dort würden ihre Kinder spielen. Gemeindevertreter Mario Szostak (WGP): „Die Gemeinde sollte eine Firma beauftragen, die die trockenen Bäume wegnimmt. Die Rechnung bekommt das HTM.“

„Wir haben einen neuen Bauzaun aufgestellt, Schilder warnen vor dem Betreten. Doch immer wieder werden Kinder und Jugendliche dort beim Spielen gesehen“, sagt Gericke, der für den Herbst Baumschnittmaßnahmen ankündigt. Da das Gelände aber nicht betreten werden darf, müssen die Bäume von außen beschnitten werden. „Da brauchen wir die Genehmigung von den Anwohnern, auf deren Gelände zu dürfen“, so der HTM-Chef.

Von Henrik Nitzsche