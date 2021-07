Mellenthin/Anklam

Bei mehreren Erntebränden ist in Vorpommern ein Schaden von rund 360.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte, brannte es innerhalb von 24 Stunden zweimal bei Mellenthin auf der Insel Usedom.

Zuletzt griffen die Flammen am Donnerstagabend von einer Strohpresse auf das Getreidefeld über und wurden durch starken Wind in ein Waldstück getrieben. Rund 140 Feuerwehrleute waren auf 17 Hektar Fläche im Einsatz. Bis kurz nach Mitternacht konnte das Feuer gelöscht werden, es sei aber noch eine Brandwache im Einsatz.

Mehrere Hektar Wald vernichtet

Insgesamt wurden die Strohpresse, das geerntete Stroh sowie mehrere Hektar Wald vernichtet. Als Brandursache gilt ein heißes Bauteil an der Strohpresse. Erst einen Tag vorher war in der Nähe bei Dewichow, das zu Mellenthin gehört, brannte Mähdrescher aus. Dabei verbrannten auch drei Hektar Weizen. Hier konnte die Feuerwehr noch verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten.

Weiterer Brand bei Tramstow

Außerdem wurde am Donnerstag ein Feld bei Tramstow nahe Anklam durch Steinschlag und Funkenflug an einem Mähdrescher in Brand gesetzt. Durch starken Wind breiteten sich die Flammen schnell auf 22 Hektar Fläche aus und vernichteten bereits gepresste Strohballen. Verletzt wurde in allen Fällen niemand.

Mehr als drei Millionen Euro Schaden seit Beginn der Ernte

Damit sind seit Beginn der Getreide- und Rapsernte in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben der Polizei Schäden von mehr als drei Millionen Euro bei einer Reihe von Mähdrescher- und Feldbränden entstanden.

Polizei ermittelt nach Feuer bei der A19

In dem Zusammenhang ermittelt die Polizei im Landkreis Rostock wegen eines Großfeuers am vergangenen Wochenende, bei dem auch die Autobahn 19 gesperrt wurde. Dort waren die Flammen auf der Ostseite der Autobahn ausgebrochen und hatten sich über die Autobahn hinweg auf insgesamt 40 Hektar ausgebreitet, die zu großen Teilen bereits gedroschen waren. Rund 120 Feuerwehrleute verhinderten, dass das Feuer auf Dörfer übergriff.

Hier wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt, wie eine Polizeisprecherin in Güstrow sagte. Dazu soll ein Mann gehört werden, der vor dem Feuer mit einem Quad über das Feld gefahren sein soll. Noch sei aber nicht klar, ob das Feuer im Zusammenhang mit der Quadfahrt des Mannes steht, hieß es.

Von RND/dpa