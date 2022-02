Schäden und Sperrung: Viele Unfälle wegen glatter Straßen auf Usedom

Insel Usedom/Wolgast

Der Frost in der Nacht von Donnerstag zu Freitag sorgte auf Usedom und dem Festland für spiegelglatte Straßen und zahlreiche Unfälle. Zum Glück blieb es nur bei Sachschäden.

Auf der B 111 in Höhe des Wertstoffhofes in Neppermin kam ein Fahrzeug am Freitag gegen 5.50 Uhr wegen der Glätte nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Schaden am Pkw beträgt 9000 Euro.

In Alt Sallenthin stießen auf der Kreisstraße 39 zwei Pkw zusammen. Laut Polizeisprecher Ben Tuschy war gegen 8.50 Uhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Opel in Richtung Bansin unterwegs. In einer Kurve kam sie nach links ab und stieß mit einem Mercedes (Fahrerin ist 34) zusammen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird mit 10 000 Euro angegeben.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zur gleichen Zeit musste die Polizei auch zur Unfallaufnahme zwischen Schmollensee und Ückeritz. Hier war ein Lkw nach links von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Zum Glück blieb es auch hier nur bei einem Sachschaden von 5000 Euro.

Fast 40 000 Euro Schaden bei Unfall auf B 111

Nicht so glimpflich ging ein Zusammenstoß am Freitag gegen 11.15 Uhr auf der B 111 zwischen Wolgast und Lühmannsdorf aus. Laut Polizei wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden liegt aber bei knapp 40 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein aus Wolgast kommender 32-Jähriger mit seinem VW Transporter samt Anhänger die B 111 in Richtung Lühmannsdorf. Kurz vor der Abfahrt Buddenhagen übersah der 32-Jährige, dass der vor ihm befindliche Pkw VW Passat verkehrsbedingt gehalten hatte. Der Transporter fuhr auf den VW auf, an dessen Steuer ein 61-jähriger Fahrzeugführer von der Insel Rügen saß. Durch den Aufprall wurde der Passat dann auf den davor haltenden Pkw Renault einer 71-jährigen Fahrzeugführerin aus Potsdam aufgeschoben. Sie hatte gehalten, da ein Fahrzeug vor ihr nach links in Richtung Buddenhagen abgebogen war.

Während der Bergung – die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit – musste die B 111 für gut eine Stunde halbseitig gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam.

Von Henrik Nitzsche