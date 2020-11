Schaukel und Wackelbrücke für kleine Pudaglaer

Pudagla

Dichtes Kinder-Gedränge herrscht auf dem nigelnagelneuen Karussell am Rande des Sportplatzes in Pudagla. Bürgermeister Fred Fischer, die frühere Leiterin der Kita Kückenhorst, Angela Teichmann, und Michael Holtz vom Förderverein der Kita beobachten das wilde Treiben mit großer Genugtuung. Schließlich haben sie dafür gesorgt, dass insgesamt acht neue Elemente wie Schaukel, Federwippen, Wackelbrücke, Kletternetz, Balancierbalken und das besagte Sitzkarussell den vorhandenen Spielplatz enorm aufwerten.

Wie Fred Fischer erläutert, konnte die Gemeinde dank einer Förderung durch das Land 50 Prozent der Anschaffungskosten bezuschusst bekommen. Die andere Hälfte von 5000 Euro übernahm der Förderverein. „Das ist das Restgeld vom Elternverein“, erklärt Michael Holtz. Der ehemalige Trägerverein der Kita Kückenhorst wurde nach dem Überführen der Trägerschaft auf die Gemeinde Pudagla am 2. April 2020 in einen Förderverein umgewandelt. Die Rücklagen des Vorgängervereins konnten nun aufgelöst und für die Spielgeräte verwendet werden.

Der Spielplatz ist öffentlich zugänglich und nicht nur den Kückenhorst-Kindern vorbehalten. Dennoch werden die derzeit 48 Kinder in Krippe, Hort und Kita die Spielgeräte in unmittelbarer Nachbarschaft am meisten nutzen. Kita-Leiter Erik Peters hat wenige Tage nach dem Beschluss der Gemeindevertreter, einen Anbau für die Krippenkinder zu finanzieren, erneut Grund zur Freude.

Denn neben dem neuen Spielplatz inmitten des Dorfes wird er bald einen elektrisch betriebenen „Kinderbus“ (E-Turtle) für sechs Krippenkinder nutzen können. Auch dafür hat der Förderverein 5000 Euro locker gemacht. Michael Holtz versäumt es deshalb nicht, Werbung für den Förderverein zu machen: „Wir wünschen uns so viele Eltern im Förderverein wie möglich, um mit den Einnahmen (Elternbeiträge, Spenden; d. Red.) Ausflüge und kleine Geschenke zum Kindertag oder Weihnachten finanzieren zu können.“

Von Dietmar Pühler