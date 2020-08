Schauspieler Till Demtroeder übergibt 3000 Euro an Usedomer Tierhof

Ahlbeck

Lachen, Weinen, Juchzen und in die Hände klatschen – Jenny Kempke vom Tierhof Labömitz versucht alles zur gleichen Zeit. Weinen mit dem Himmel um die Wette sozusagen. Denn soeben hat sie von Schauspieler Till Demtrøder am Strand von Ahlbeck erfahren, dass er zusammen mit dem Vertreter des Tierfutter-Partners von Baltic Light, Crave, einen Spendenscheck in Höhe von 3000 Euro mitgebracht hat.

Demtrøder und Crave finden, dass das großartige Wirken des Tierhofes auf Usedom unbedingt gewürdigt werden muss, „denn die Mitarbeiter leisten trotz einen kleinen Etats – sie sind vorwiegend auf Spenden angewiesen – eine tolle Arbeit“, begründet der Baltic-Light-Veranstalter sein Engagement für Labömitz.

Futterproben für den guten Zweck

Das Geld, so berichtet er, sei aus Spenden zusammengekommen. Die Spenden gab es für kleine Tierfutterproben, die Crave eigentlich für das Schlittenhunderennen im März zur Verfügung gestellt hatte. Doch wegen der beginnenden Coronapandemie und des Hochwassers, das im März herrschte, musste die Veranstaltung damals abgesagt werden. „Von den Mushern kam damals gleich die Idee, das Futter für einen guten Zweck zu verwenden.“

Im Tierhof Labömitz werden derzeit an die 100 Tiere versorgt – Hunde, Katzen, Vögel. „Und auch Igel. Wir haben im Moment einen Baby-Igel von 50 Gramm Gewicht zum Aufpäppeln bei uns. Wir haben ihn Axel getauft“, berichtet Jenny Kempke. Das Spendengeld nehme ihr eine große Sorge, denn Wildtiere zu versorgen, sei gerade im Winter eine teure Angelegenheit.

Demtroeder hofft auf Nachahmer

Auch der Vorsitzende des Fördervereins des Tierhofes, Hans-Jürgen Merkle, freut sich sehr über die großzügige Unterstützung. Merkle hatte das Gelände samt darauf befindlichen Haus vor einigen Jahren zusammen mit seiner Frau gekauft, um die in finanzielle Schwierigkeiten geratene Einrichtung zu retten. Weil ihm und seiner Frau die Mitarbeiter und Tiere gleichermaßen am Herzen lagen und liegen, sei auch viel privates Geld in die Einrichtung geflossen. „Wichtig ist, dass wir damit die Möglichkeit haben, im Interesse des Tierschutzes und -wohles mit der Gemeinde Heringsdorf und dem Südamt gut zusammenzuarbeiten“, betont Merkle.

Till Demtrøder will bei seinem nächsten Besuch auf der Insel unbedingt den Labömitzer Tierhof besuchen. Zugleich wünscht er sich, dass durch seine jetzige Aktion „auch andere Firmen oder Veranstalter animiert werden, diese wunderbare Einrichtung finanziell zu unterstützen.“

Von Cornelia Meerkatz