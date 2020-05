Zinnowitz

Ab sofort können sich junge Leute, die einmal Schauspieler werden wollen, an der Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz online bewerben. Bislang war es üblich, dass die Bewerber an der Akademie persönlich vorsprachen.

Das ist aufgrund der Corona-Krise nun nicht möglich. Für die erste Runde der Bewerbung melden sich die Kandidaten über das Online-Formular an, dann erhalten sie eine Bestätigung und eine Aufforderung, den ersten Eignungstest per Video einzureichen, heißt es von der Akademie. Dieser umfasst das Singen eines Liedes, eine Gedichtinterpretation und zwei Monologe – einen aus der klassischen Literatur und einen aus der Moderne. Eine Kommission entscheidet dann, wer in die zweite Runde kommt. Die erste Bewerbungsrunde endet am 20. Mai.

Studienjahr startet im Herbst

Im Herbst wird dann das neue erste Studienjahr an der Akademie immatrikuliert. Die Ausbildung umfasste vier Jahre, wobei die Eleven gleich im ersten Studienjahr auf der Bühne stehen. Das vierte Studienjahr ist ein berufspraktisches Jahr. Die Absolventen sind dann staatlich anerkannte Schauspieler.

In diesem Jahr feiert die Theaterakademie ihr 20-jähriges Jubiläum. 137 Eleven absolvierten bislang an der Höheren Berufsfachschule für Theaterarbeit/Schauspiel ein Studium und sind an der Theatern des Landes und bei Film und Fernsehen tätig.

Bewerbungen: theaterakademie@vorpommersche-landesbuehne.de

Von Claudia Winter