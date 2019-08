Zinnowitz

„Ich war neulich aus einem ziemlich traurigem Anlass mal wieder in Zinnowitz. Wenn man älter wird, mehren sich leider solche Anlässe, an denen man alte Freunde und Bekannte zu Grabe tragen muss. Aber so ist nun mal das Leben. Meine Stimmung wurde keinesfalls aufgehellt, als ich an meiner alten Baustelle – dem Kulturhaus – vorbeikam. Ich habe noch mal nachgeschaut und den ersten Leserbrief, in welchem ich die Seriosität des Investors und Sinnhaftigkeit des Vorhabens in Frage stellte, aus dem Jahr 2013 gefunden. Also weder in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 noch 2019 ist irgendwas Erfolgversprechendes, außer ein paar Scheinaktivitäten, an dieser Ruine passiert. Und dass der neue, mit viel Trara verkündete Fertigstellungstermin 2020 nur ein weiteres Windei ist, dürfte jedem, der schon mal eine Maurerkelle in der Hand hatte, klar sein. Also wenn man die acht Jahre, die dieser Investor zuvor auch schon mal Besitzer dieser Immobilie war, hinzuzählt, dann hält er so eine Art Weltrekord im Verar...en einer Gemeinde. Man muss sich wirklich die Frage stellen, wie viele Wahlperioden es noch bedarf, bis Zinnowitz wieder einmal von einer fähigen Gemeindevertretung regiert wird.“

Von Gerd Rauschenbach