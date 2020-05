Scheune in Lassan abgebrannt

Lassan

Am frühen Freitagabend ist es zu einem Feuer in einer Scheune in Lassan gekommen. Gegen 17:40 Uhr meldete ein Zeuge, dass die Scheune in der Hohenthorstraße Feuer gefangen hatte. Zur Brandbekämpfung kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Lassan, Murchin und Zemitz in einer Stärke von 39 Kammeraden zum Einsatz. Trotz der aller Bemühungen wurde das Gebäude durch den Brand vollständig zerstört. Ein auf dem Nachbargrundstück stehender Schuppen wurde durch das Feuer leicht beschädigt.

Brandursachenermittler im Einsatz

Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000,- Euro geschätzt. Die Brandursache ist zur Zeit unbekannt. Aus diesem Grund soll am Samstag ein Brandursachenermittler zum Einsatz kommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von RND