Swinemünde

Nach der Schießerei am Dienstagnachmittag in Swinemünde, bei der auf einen Mann vor einem Wohnhaus mehrfach geschossen wurde, konnten die Täter bisher noch nicht gefunden werden. Sie könnten möglicherweise über Deutschland geflohen sein, heißt es. Die Polizei hält sich zu dem Fall bedeckt, da er von der Bezirksstaatsanwaltschaft in Stettin übernommen wurde. Es gibt inoffizielle Informationen, dass es sich um unerledigte Geschäfte handeln soll.

Vor einem Wohnhaus in Swinemünde gab es am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Schießerei, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Quelle: Radek Jagielski

Mit dem Hubschrauber nach Stettin

Wie zu erfahren war, wurde der durch die Schüsse verletzte 42-jährige Swinemünder inzwischen in ein Fachkrankenhaus nach Stettin gebracht. Die erlittenen Verletzungen erwiesen sich offenbar gefährlicher als zunächst vermutet. Die Schüsse hatten den Mann an der Hand und am Gesäß getroffen. Zuerst hatten ihn die alarmierten Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Swinemünde gebracht. Er sei laut Polizei in einem „ernsten, aber stabilen Zustand“ gewesen. Nach der Durchführung der notwendigen Untersuchungen und Computertomographie beschlossen die Ärzte, ihn mit dem Hubschrauber nach Stettin zu verlegen.

Drei oder vier Schüsse wurden abgefeuert

Der Mann hatte großes Glück. Es wurden mindestens drei oder vier Schüsse in seine Richtung abgefeuert. Sie wurden wahrscheinlich aus einer Waffe mit einem Kaliber von neun Millimetern abgegeben. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 16 Uhr, als der Mann gerade aus seinem Wohnhaus in der Witosa-Straße auf die Straße trat. Die Swinemünder sind schockiert, da sich in der Nähe Spielplätze für Kinder befinden.

Von Radek Jagielski