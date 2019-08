Am Sonntagnachmittag kam ein 23 Jahre alter Mann nicht vom Schwimmen wieder. Er stieg in Trassenheide in die Ostsee und wurde von seiner Familie seit knapp einer Stunde nicht wieder gesehen. Per Jetski, Quad, Rettungsboot und Hubschrauber wurde der Mann gesucht. In Zinnowitz tauchte er wieder auf –bei bester Gesundheit.