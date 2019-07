Swinemünde

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend gab es in Swinemünde eine riesige Schlägerei. Eine Gruppe von deutschen Sportlern – etwa 20 bis 30 Fußballer des SV Med Kiel – schlug sich mit anderen Leuten in der bekannten Disco „Alibi Party Club“. Dabei wurden zwei Personen aus Deutschland verletzt. Es soll sich dabei um zwei Männer, 20 und 40 Jahre alt, handeln, berichten polnische Medien. Die Verletzten wurden dem Rettungsdienst übergeben, zunächst waren polnische Rettungskräfte vor Ort. Noch in der Nacht wurden sie den deutschen Kollegen übergeben. Einer der Männer schien schwerwiegende Verletzungen davon getragen zu haben, er wurde liegend transportiert. Die Schläger wurden der deutschen Polizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Cornelia Meerkatz