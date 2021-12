Schlepper „Steppke“ in Wolgast droht Verschrottung: Kann er noch gerettet werden?

Wolgast

Die seit Jahren andauernde Debatte über die Zukunft des Wolgaster Schleppers „Steppke“ geht weiter. Nach wie vor dümpelt der rostende Schiffsveteran im Museumshafen vor sich hin. Das mehrfach bekundete Vorhaben, das 16,85 Meter lange Schiff mittels Kran aus dem Schlossgraben zu holen, es auf einem kommunalen Grundstück auf dem Trockenen zu platzieren und fachmännisch untersuchen zu lassen, wurde bis heute nicht umgesetzt.

Stadtvertreter Martin Schröter (KfW) brachte das Thema „Steppke“ jetzt wiederum aufs Tapet. Hintergrund ist, dass, nachdem sich die Stadtvertretung Anfang Oktober 2020 mehrheitlich dafür ausgesprochen hatte, eine Verschrottung des Schleppers zu verhindern, im Haushalt für 2021 die Summe von 16 000 Euro eingestellt wurde. Mit dem Geld sollten eventuelle Folgekosten beim Erhalt des Schleppers als ein Zeugnis der Wolgaster Werft- und Hafengeschichte beglichen werden. „Wir müssen also bis zum Jahresende handeln, weil die Haushaltsmittel sonst verfallen und das Thema zu den Akten käme“, sagte Schröter am Montagabend während der Stadtvertretersitzung.

Kostenschätzung beträgt bis zu 40 000 Euro

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) verwies auf die Enge des verbleibenden Zeitfensters und darauf, dass das Kranen und der Transport des Schleppers laut einer aktuellen Kostenschätzung mindestens 30 000 bis 40 000 Euro kosteten. Und in diesem Betrag seien die Aufwendungen für polizeiliche Dienste und für Auflagen zum möglichen Überfahren von Bahnanlagen noch nicht enthalten.

Martin Schröter im Führerhaus des Schleppers „Steppke“, in dem sich dieses beeindruckende Steuerrad befindet Quelle: Tom Schröter

Außerdem stehe aktuell kein geeigneter Standort zur Verfügung, um den „Steppke“ aufzupallen. Der Landkreis habe zwar unter anderem das Gelände des 2006 abgebrannten Tiedt’schen Speichers in der Nähe des Stadthafens als dafür geeigneten Platz genehmigt. Aktuell stehe dieses Areal aber wegen der Bauarbeiten zum Ausbau der Straße Am Speicher nicht zur Verfügung.

Lars Bergemann (Einzelbewerber) mahnte an, dass entscheidende Fragen in der Angelegenheit noch immer ungeklärt seien. „Wir brauchen, bevor wir das Schiff aus dem Wasser nehmen, einen verbindlichen Vertragspartner“, betonte er. „Und es ist zu beantworten: Was soll langfristig mit dem Schlepper passieren?“

„Erst Untersuchung, dann Entscheidung.“

Martin Schröter hielt dagegen: „Erst wenn durch eine Untersuchung abschließend geklärt werden konnte, ob der Schlepper überhaupt noch als schwimmfähig betrachtet werden kann, ist eine endgültige Entscheidung darüber möglich, welche Personen des bestehenden Unterstützerkreises aktiv werden möchten – zum Beispiel in der Rechtsform eines Vereins oder als Förderer und Sponsoren.“ Alles hänge also von der Einschätzung eines Schiffbauexperten ab. Und dieser könne den Schlepper erst mittels Beschallung untersuchen, wenn sich dieser an Land befinde.

Soll während der nächsten Stadtvertretersitzung wieder Thema sein: der Schlepper „Steppke“ im Wolgaster Museumshafen. Quelle: Tilo Wallrodt

Am Ende kündigte Schröter an, zur nächsten Parlamentssitzung nach Abstimmung mit der Stadtverwaltung einen Antrag einzureichen, der einen geeigneten Standort an Land und eine konkrete Kostenermittlung für das Herausheben und den Transport des „Steppke“ enthält. „Mir schwebt eine Schaubaustelle am Stadthafen vor, für die wir auch Jugendliche zur Mitarbeit gewinnen“, sagte er gegenüber OZ.

Marko Friszewski (AfD) verwies darauf, dass der neu zu belebende Verein Museumshafen Wolgast als Projektträger in Betracht käme und der „Steppke“ nach entsprechender Aufarbeitung doch „ein Aushängeschild für Wolgast“ sei. Christoph Wendtland (Die Grünen) unterdessen riet, das Thema „auf diese oder eine andere Weise endlich zu Ende zu bringen: entweder Projektträger oder Schrottplatz“.

Von Tom Schröter