Heringsdorf

Tatort Kaiserbäderstrand: Der legendäre Vorspann der sonntäglichen Krimireihe erklingt, während Kommissarin Simone Thomalla davon rauscht. Sie wird chauffiert. Aber nicht wie im Tatort von ihrem Partner Keppler (Martin Wuttke), diesmal ist es ein Schweizer. Norbert Ramseier, ein Musher mit Leib und Seele. Die Schauspielerin sitzt vor ihm, während zwölf Siberian Huskys kaum zu bändigen sind, freudig und aufgeregt Bellen und Heulen. Endlich kommt das „Go“ und in den Augen der Hunde sieht man die unbändige Lust an der eigenen Kraft und die Freude, endlich loszustürmen.

Zwei Jahre mussten die Usedomer auf das Charity-Event „Baltic Lights“, das nördlichste Hundeschlittenrennen Deutschlands, verzichten. An diesem Wochenende sind sie wieder da – Prominente, Veranstalter Till Demtroeder, 300 Huskys mit ihren eisblauen Augen und über 1000 Zuschauer, die die Promis und Profi-Musher auf der Strecke anfeuern.

Hälfte des Erlöses geht in die Ukraine

Und doch ist es diesmal anders bei der sechsten Ausgabe, die wie immer im Zeichen der Welthungerhilfe steht. Vor der Corona-Pause wurden im März 2019 auf Usedom 75 000 Euro für die Organisation gesammelt. Diesmal wird das Geld geteilt. „Die Hälfte geht in die Ukraine. Nur wenige hunderte Kilometer von uns entfernt, wächst durch einen zerstörerischen Krieg der Bedarf an Lebensmitteln, Wasser, Hygieneartikeln und Kohle zum Heizen Tag für Tag“, so Demtroeder, der die Veranstaltung moderiert.

Das Geld soll über die tschechische Organisation „People in Need“ (Mensch in Not) in die Ukraine kommen, wie Welthunger-Vorständin Susanne Fotiadis berichtet. „Es geht vorrangig um haltbare Nahrungsmittel und Schlafsäcke.“

„Ich bin kein Roter-Teppich-Promi“

Niemand kommt am Ukraine-Krieg vorbei. „Wir können so eine Veranstaltung nutzen, um Farbe zu bekennen“, sagt Hendrik Duryn, den viele sicher noch aus der RTL-Serie „Der Lehrer“ kennen. Der Leipziger trägt eine blau-gelbe Armbinde, die Nationalfarben der Ukraine. Usedom kennt er aus seiner Kindheit und liebt vor allem das Hinterland. „Ich war vom Schloss Mellenthin schon als Kind fasziniert“, sagt Duryn, der im Ersten am Donnerstag im Bozen-Krimi in der Hauptrolle zu sehen ist. Mit welcher Zeit er wo am Ende bei Baltic Lights landet, ist ihm schnuppe. „Ich bin dabei, weil ich Till vertraue. Ich bin kein Roter-Teppich-Promi“, sagt Duryn.

Spätestens als an der vier Kilometer langen Strecke zwischen den Seebrücken Heringsdorf und Ahlbeck der Song „Erna kommt, Erna kommt wieder mal, Erna kommt“ gespielt wird, weiß jeder wer da kommt – Wolfgang Lippert. 70 ist Lippi gerade geworden. Und nachdenklich: „Ich freue mich dabei zu sein, aber der Krieg überschattet alles. So ein Wochenende gibt uns mal ein gutes Gefühl, weil wir eine große Unsicherheit in uns haben.“ Weil seine junge Leithündin nicht gehorchte und zweimal die Strecke verließ, hätte man anstimmen können: „Lippi kommt, Lippi kommt zu spät“. Der im Osten Berlins geborene Entertainer nimmt es mit einem Lächeln.

Susan Sideropoulos: GZSZ-Rückkehr nicht geplant

Damit spart auch Susan Sideropoulos nicht. Die blonde Schauspielerin hat gerade auf der Nachbarinsel Rügen „Leon – Glaub nicht alles, was Du siehst“ abgedreht. Ein Serien-Spin off von „Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“ (GZSZ) – klar, dass Demtroeder die Schauspielerin in der Hoffnung auf „gute Zeiten“ auf die Strecke schickte. Usedom oder Rügen? „Beide Inseln sind toll. Ich liebe die Sandstrände“, sagt Susan Sideropoulos und hofft, für einen weiteren Dreh wieder nach Rügen zurückzukehren. Eine Rückkehr zu GZSZ sei aktuell nicht geplant.

Auf eine Rückkehr ohne großes Hygienekonzept, viel Security und begrenzter Zuschauerzahlen hoffen die Veranstalter im nächsten Jahr bei der 7. Auflage. Diesmal müssen große Bereiche auf der Promenade abgesperrt werden. Nur mit 2G-plus kommt man Promis und Mushern nah. Die Tickets sind personalisiert und schnell ausverkauft. Und so mancher freut sich über ein Selfie mit den Promis. Simone Thomalla hat reichlich zu tun. Sie fühlt sich wohl am Meer, wie sie erzählt. Vor drei Jahren wurde ihr Vater in Warnemünde auf der Ostsee bestattet. „So bin ich ihm ganz nah“, sagt sie, schaut aufs Meer und geht ins warme Promi-Zelt. Morgen will sie sich allein auf einen Schlitten trauen, ohne Partner.

Von Henrik Nitzsche