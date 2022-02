Schlittenhunderennen Baltic Lights auf Usedom: Tickets, Promis und Corona-Regeln

Heringsdorf

Der Countdown läuft: In drei Wochen soll in den Kaiserbädern das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands – „Baltic Lights“ – stattfinden. Veranstalter und Schauspieler Till Demtrøder ist von Tag zu Tag mehr zuversichtlich, dass dieses Charity-Event sowohl für die Insel Usedom als auch für die Kaiserbäder ein voller Erfolg wird.

„Neu ist, dass wir nun auch bei einer roten und orangen Corona-Warn-Ampelstufe mit 1000 Zuschauern starten können“, erklärt er. Die Alternative wäre ein Hunderennen ohne Zuschauer als reine Medienproduktion gewesen. Auch die Gemeinde Heringsdorf gab den Veranstaltern grünes Licht und fördert das Rennen zugunsten der Welthungerhilfe mit knapp 40 000 Euro.

Tickets komplett ausverkauft

In den vergangenen Tagen lief der Verkauf der personalisierten Tickets an. „Der Verkauf geht sprichwörtlich durch die Decke, was uns natürlich riesig freut. Wir haben mittlerweile die Telefonnummer von der Seite genommen, weil wir jetzt keine Plätze mehr zur Verfügung haben“, sagt Demtrøder. Es besteht aber noch die Möglichkeit, dass Tickets für Zuschauer verlost werden können. Dies soll in den kommenden Wochen passieren.

Zuschauer reisen aus Süddeutschland an

Busunternehmen aus vielen Teilen Süddeutschlands klingelten bei seiner Hamburger Veranstaltungsfirma „Experiarts“ pausenlos an, weil sie Gäste auf die Insel Usedom bringen möchten. „Die Zuschauer sind durch die zahlreichen Fernübertragungen auf Baltic Lights aufmerksam geworden und möchten nun live dabei sein“, erklärt er. Gerade im süddeutschen Raum wurden die Bilder sehr gut aufgenommen. „Gerade aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder auch Bayern kommen die vielen Anfragen“, sagt er.

Organisation in Pandemie-Zeiten nicht leicht

Zu gern würde Demtrøder noch mehr Zuschauer in den abgesperrten Strandbereich auf Höhe des Hotel Steigenberger lassen, doch das ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. „Als Veranstalter möchte man, dass sowohl die VIP-Gäste als auch Zuschauer gesund anreisen und wieder gesund die Insel verlassen. In Zeiten einer Pandemie eine Veranstaltung zu organisieren, ist nicht leicht“, erklärt er. Die hohen Sicherheitsstandards sollen beibehalten werden.

Veranstaltung unter 2G plus

Das Event findet unter 2G plus statt. Sowohl die Zuschauer als auch die teilnehmenden Promis müssen zur Veranstaltung geimpft oder genesen sowie zusätzlich tagesaktuell auf das Coronavirus getestet sein. Ein Testzentrum soll es vor Ort geben. Neben Comedian Oliver Pocher und Restaurant-Tester Christian Rach werden auch die Schauspieler Hendrik Duryn, Simon Böer und Jan Sosniok sowie Fernsehmoderator Matthias Killing und Schauspielerin Caroline Beil, die alle im Steigenberger-Hotel nächtigen, erwartet. Am Start sein könnten knapp 20 Musher-Teams mit 300 Hunden.

Von Hannes Ewert