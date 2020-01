Stolpe

Das Schloss Stolpe wird weiter umfassend modernisiert. Das Land hat jetzt die Mittel für den Einbau eines Fahrstuhls und die Umgestaltung der Außenanlagen freigegeben. Die Maßnahme kostet rund 1,7 Millionen Euro. Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Vorhaben in Verbindung mit EU-Mitteln mit rund 1,5 Millionen Euro, hieß es gestern. „Das Schloss Stolpe gehört mittlerweile wieder zu den Schmuckstücken des Landes. Damit werden auch die Voraussetzungen für mehr Barrierefreiheit verbessert“, so Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU).

Das Schloss ist ein Baudenkmal aus dem 16. Jahrhundert und seit 1995 im Besitz der Gemeinde Stolpe. Für den Anbau eines Fahrstuhls soll ein Teil des 1949 abgerissenen Mittelbaus wieder errichtet werden. Im Anbau wird neben dem Aufzug auch Platz für eine Hausmeisterwerkstatt, Vereinsbüro, behindertengerechtes WC und Raum zur Lagerung von ­Tischen und Stühlen.

Seit 2001 wird die Anlage in mehreren Bauabschnitten renoviert und restauriert, unter anderem sind Türme errichtet, der Dachstuhl gesichert sowie Fassade, Fenster und Türen erneuert worden. „Dank des großen Engagements der Gemeinde Stolpe und des Fördervereins Schloss Stolpe ist es gelungen, das historisch bedeutsame Gebäude behutsam zu sanieren und so einer neuen Nutzung zugänglich zu machen“, so Glawe.

Von Henrik Nitzsche