Schloss Stolpe auf Usedom wird zur Baustelle: Stuckarbeiten und Restaurierung

Um sich Rat für die gärtnerische Außengestaltung des Schlosses zu holen, haben Bürgermeister Falko Beitz ( SPD) und der Vorsitzende des Schlossvereins, Gunter Mlynski, mit Prof. Caroline Rolka eine Fachfrau in Sachen Gartendenkmalpflege eingeladen.

Caroline Rolka hat zugleich eine Professur an der Fachhochschule Neubrandenburg inne, weshalb in dem Gespräch Möglichkeiten erwogen wurden, ob Teilabschnitte, wie etwa die Pflanzplanung oder die Kostenberechnung, an Studenten übertragen werden könnten.

Dem Gespräch lag der Entwurf des Landschaftsarchitekten Dr. Bernd Modrow zugrunde, der diesen als Mitglied des Schlossvereins erarbeitet hat. Caroline Rolka sprach sich nach einem Rundgang, an dem auch der begleitende Architekt Klaus Berge teilgenommen hat, für eine „denkmalgerechte Neuerfindung“ aus und zitierte dazu einen Kollegen, der dafür plädiert, „den Faden der Zeit weiterzuspinnen“.

Das Schloss selbst ist nicht etwa in den Dornröschenschlaf zurückgefallen. Ursprünglich war vorgesehen, das beliebte Ausflugsziel am 1. Mai für den Besucherverkehr wieder zu öffnen, was aufgrund der Corona-Pandemie auf absehbare Zeit nicht möglich ist. Was sich derzeit dennoch in Sachen Schloss-Sanierung tut, dazu befragten wir Prof. Gunter Mlynski.

Woran wird jetzt im Schloss gearbeitet?

Es tut sich einiges. Im März konnte endlich der erste Teilabschnitt der abschließenden Sanierung begonnen werden. Dieser beinhaltet den weiteren Ausbau des Obergeschosses, des Saalbereiches im Erdgeschoss sowie des Nordostturmes. Die Gemeinde hat alle dafür erforderlichen Gewerke ausgeschrieben und die Aufträge für Tischler, Tapezierer, Maurer, Elektriker usw. vergeben.

Wie ist die Finanzierung gesichert?

Die Gemeinde erhält eine großzügige Förderung aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, konkret für das Vorhaben „touristisches Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe“. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 1,7 Millionen Euro, wobei rund 1,5 Millionen vom Land gefördert werden. Der Förderverein übernimmt wiederum den Eigenanteil der Gemeinde in voller Höhe.

Wieviel Zeit hat Stolpe für diese ja nicht kleine Aufgabe?

Als Bauzeitraum sind die Jahre 2020 bis 2022 vorgesehen. Das Gesamtvorhaben umfasst die abschließende Sanierung des Schlosses, inklusive Anbau nach Westen und Schlossvorfahrt. Über den dann teilweise wiedererrichteten historischen Mittelteil wird mittels Fahrstuhleinbau die vom Land geforderte Barrierefreiheit hergestellt.

Woran konkret arbeiten die Handwerker?

In der Bibliothek und in der Bücherstube konnten bereits die Gipskartondecken-Provisorien entfernt sowie Heizungs- und Elektroarbeiten durchgeführt werden. Aktuell werden die Decken und Wände in den genannten Räumen geputzt. Im Anschluss wird der Tischler die denkmalgerechten Dielen verlegen. Darüber hinaus sind für den Saal unter anderem Stuckarbeiten, Wandgestaltungen, Tür- und Fensterbekleidungen, Innenfensterläden sowie eine Schiebetüranlage vorgesehen. Im Nordostturm werden neben der Einführung einer Horizontalsperre Putzarbeiten ausgeführt.

Unsere ursprüngliche Planung sah ja vor, das Erdgeschoss am 1. Mai für den laufenden Betrieb zu öffnen und, soweit möglich, weitere Arbeiten parallel zur Schloss-Saison auszuführen. Da die gegenwärtigen Beschränkungen zur Eindämmung der Covid 19-Pandemie voraussichtlich noch länger andauern, werden wir die Zeit der Schloss-Schließung für die weitere Sanierung nutzen und dabei gegebenenfalls für den Herbst vorgesehene Maßnahmen vorziehen.

Besucher des Stolper Schlosses sind immer wieder vom antiken Mobiliar überrascht, das im Laufe der Jahre offenbar Stück für Stück zusammen getragen wurde…

Das stimmt. Und weil in absehbarer Zeit alle Räume, wie bereits das Gräfinnenzimmer, denkmalgerecht saniert sein werden, hat der Vorstand unseres Vereins beschlossen, die antiken Möbel auch der übrigen Räume komplett restaurieren zu lassen. Das Schloss soll nicht nur äußerlich, sondern auch innen ein beeindruckendes Aussehen erhalten. Die Restaurierung ist inzwischen fast abgeschlossen. Sie werden die Chippendale-Sitzgruppe vor dem Kamin kaum wiedererkennen.

Von Ingrid Nadler