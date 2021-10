Greifswald/Usedom

Schulsozialarbeiter, kostenfreie Kitaplätze, Digitalisierung, Personal: Die Kostenliste im Landkreis Vorpommern-Greifswald für den Doppelhaushalt 2022 und 2023 ist lang. Doch die Einnahmen und Ausgaben kommen nach derzeitigem Stand nicht auf einen Nenner. „Uns fehlen für die schwarze Null im Jahr 2022 knapp neun Millionen Euro und für 2023 rund 20 Millionen Euro“, erklärte Finanzdezernent Dietger Wille (CDU) beim Kreistag am Montagabend, während er die Eckdaten des Haushaltsplans vorstellte.

In Zahlen liest sich das so: Der Kreis rechnet für das Jahr 2022 mit Einnahmen von über 516 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von etwas über 522 Millionen Euro. „Wir stehen vor einem besonders schwierigen Haushalt, bei dem wir eine besondere Schwelle überspringen. Wir werden pro Jahr eine Milliarde Euro umschlagen“, führte Wille weiter aus. Die Frage ist nun, wie die Gegenfinanzierung durch das Land aussehen wird. Denn bislang stehe im Detail nicht fest, wie das Finanzausgleichsgesetz ausfallen wird.

Hohe Kosten im Sozial- und Jugendbereich

Doch es gebe noch eine weitere Möglichkeit für die Gegenfinanzierung. Der Kreis erwägt eine Erhöhung der Kreisumlage. Es ist die einzige Einnahmequelle des Kreises. Sie wird von jeder Gemeinde abgeführt. Die Umlage wird unter anderem für die Sozialausgaben oder den Straßenbau genutzt. Die Höhe richtet sich nach der Einwohnerzahl und der Wirtschaftskraft.

Doch seit Jahren steht vielen Gemeinden bereits das Wasser bis zum Hals. Geld für einen neuen Spielplatz oder für die Unterstützung der Vereine vor Ort ist oftmals keines da. Dennoch peilt die Kreis-Verwaltung nun eine Erhöhung in den beiden kommenden Jahren auf jeweils 46,5 Prozent an. Das macht eine Steigerung von knapp vier Prozent.

„Wir haben eine unglaublich hohe Kostendynamik im Sozial- und Jugendbereich. Die Kostensteigerungen sind dort so stark, dass wir in anderen Bereichen einsparen müssen, um einen Teil gegenfinanzieren zu können. Es wird nicht ohne eine Kostenumlageanhebung gehen“, sagte Landrat Michael Sack. Im Jugendbereich sei im kommenden Jahr mit einem Zuschussbedarf von 63 Millionen Euro, im Sozialbereich mit 49 Millionen Euro und im Bereich Schule mit 25,4 Millionen Euro zu rechnen.

Erhöhung führe zu Kürzungen bei freiwilligen Aufgaben

Die SPD-Fraktion des Kreistages lehnt die Erhöhung der Kreisumlage ab, sagt Falko Beitz, Fraktionschef und Bürgermeister der Gemeinde Stolpe auf Usedom. „Ganz bewusst hat das Land die Dörfer und Städte finanziell besser ausgestattet. Wir brauchen handlungsfähige Gemeinden. Diese Mehrmittel jetzt einfach über die Kreisumlage zu nehmen, kann nicht der richtige Weg sein.

Eine Erhöhung der Kreisumlage würde insbesondere in kleinen Gemeinden zwangsläufig zu Kürzungen bei freiwilligen Aufgaben führen, so Beitz weiter. „Dies betrifft insbesondere den gesellschaftlichen und kulturellen Bereich. Die Unterstützung von Vereinen und die Ausrichtung von Dorffesten ist damit gefährdet.“

Greifswalds Oberbürgermeister gegen Erhöhung

Die Straßenbeleuchtung in den Gemeinden werde zwar durch die Erhöhung der Kreisumlage nicht abgestellt, sagt Michael Harcks, Linken-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, aber das Geld werde dennoch an anderen Ecken fehlen. Das könnte beispielsweise auf die ehrenamtliche Vereinsarbeit in den Gemeinden zutreffen. „Viele Bürgermeister werden garantiert nicht damit einverstanden sein. Tasten wir die Gemeinden nicht an, fallen kreisliche Aufgaben, vorwiegend im sozialen Bereich weg, von denen jedoch die ärmsten Gemeinden auch partizipieren könnten.“

Nach seiner 25-jährigen Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde Hanshagen wisse er zu gut, wie die Erhöhung der Kreisumlage Druck aufbauen kann: „Wir stehen vor dem Dilemma, dass uns das Land nicht das Geld gibt, das wir benötigen. Durch die unzureichende Finanzausstattung werden die beiden Ebenen der kommunalen Selbstverwaltung gegeneinander ausgespielt.“

Deutliche Worte gegen eine Erhöhung findet Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder. „Ich protestiere energisch gegen diesen Vorschlag. Für Greifswald bedeutet das nach einer ersten groben Schätzung rund drei Millionen Euro Mehrausgaben. Das ist nicht hinnehmbar, zumal uns eine Senkung in Aussicht gestellt wurde und der Haushalt entsprechend aufgestellt und verabschiedet wurde“, so der Grünen-Politiker.

Bei einer Erhöhung ab dem kommenden Jahr müsste ein Nachtragshaushalt erarbeitet werden. Auch auf die Greifswalder hätte die Erhöhung Auswirkungen. „Denn entweder müssten wir Investitionen verschieben oder Leistungen kürzen. Insofern appelliere ich an den Kreistag, dem nicht zuzustimmen“, so Fassbinder weiter.

Kultur, Sport und Soziales soll seinen Stellenwert erhalten

Vier Prozent seien eine stattliche Erhöhung, sagt Anklams Bürgermeister Michael Galander (parteilos). „Sie werden sich auch in unserem Haushalt bemerkbar machen. Wir sind gerade dabei, diesen zu erarbeiten. Wir können noch nicht abschätzen, was das genau für uns bedeuten wird. Aber das Geld für die geplanten Ausgaben wie die kostenfreien Kitaplätze muss auch irgendwo herkommen“, so Galander. Doch er weiß auch: Gerade in den kleinen Kommunen sei man weit davon entfernt, investieren und gestalten zu können.

„Wir werden an den Einnahmeschrauben drehen müssen, weil wir im Ausgabenbereich nicht sparen wollen. Kultur, Gesellschaft, Sport und Soziales soll seinen Stellenwert erhalten. Dass Vereine kein Geld mehr erhalten oder Einrichtungen geschlossen werden müssen, dabei spielen wir nicht mehr mit. Als Kreistagsmitglied sage ich auch, dass das keine Gemeinde mitmachen sollte.“

Strategisch sei die Erhöhung der Kreisumlage der richtige Weg, so Wille „auch wenn es für mich persönlich eine bittere Veränderung ist.“ Ob die Erhöhung tatsächlich kommt, wird sich in den Haushaltsberatungen zeigen. Wille wird stellvertretend für den Kreis in den nächsten Wochen das Gespräch zu den einzelnen Bürgermeistern suchen.

Von Christin Lachmann