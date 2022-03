Schmatzin

Das Dorfleben hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Während sich die Leute damals im Konsum, beim Bäcker um die Ecke oder an der Bushaltestelle über die neuesten Meldungen aus der Gegend ausgetauscht haben, hat heute die Kommunikation unter den Nachbarn abgenommen. Wann was im Ort passiert, wissen es nur noch wenige. Diese Erfahrung hat Schmatzins Bürgermeister Jan-Henrik Hempel gemacht, als er vor einigen Jahren aus Berlin aufs Dorf zog. Deswegen suchte er nach einer Lösung, die Dorfgemeinschaft wieder mehr zu stärken.

Wann trifft sich die freiwillige Feuerwehr im Ort, wann kommt der Bäckerwagen vorbei oder wann gibt es ein Konzert in der Kirche? Viele Termine sind, gerade für Zugezogene oder Urlauber, schwierig herauszufinden, meint Hempel. Und dadurch entstehe der Eindruck, dass überhaupt nichts los sei im Dorf. Aber das stimmt nicht, ist er überzeugt. Die Lösung, die er mit seinem Kollegen Christian Sauer entwickelte, bringt die Dörfer und Vereine vor Ort ins digitale Zeitalter.

„Die Plattform lebt von den Akteuren“

„Schafe vorm Fenster“ ist eine Internetplattform, in der die Termine der einzelnen Dörfer eingetragen werden können. „Die Plattform lebt von den Akteuren“, erklärt Hempel. So kann beispielsweise der Karnevalclub oder die Feuerwehr im Dorf wichtige Ereignisse teilen und die Bewohner sehen, was im Ort geschieht.

Auch kleine Nachrichten können veröffentlicht werden. „Seitdem die natürlichen Begegnungen im Dorf weniger wurden, sind keine Alternativen geschaffen worden“, meint der IT-Experte aus Schmatzin. Zwar gebe es in fast jedem Ort einen Aushang und auch das Amtsblatt, aber alle Dinge würden dort auch nicht kommuniziert.

Ziel der Plattform soll es sein, dass Vereine, Gruppen oder Initiativen in der Öffentlichkeit präsenter werden. Und die Dorfbewohner erkennen, was in den Regionen der Umgebung los ist. „Da gab es tatsächlich schon einige Aha-Momente von den Nutzerinnen und Nutzern“, bestätigt der 42-Jährige. „Denn wenn man nicht mal weiß, was im eigenen Dorf passiert, erfährt man noch weniger, was in der Nachbargemeinde geschieht.“

Termine zentral digital verwalten

Jeder könne seine Termine durch bereits erstellte Kalenderbeiträge in das System einpflegen. Damit würden auch die Vereine angehalten, einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. „Die Termine zentral digital zu verwalten und so den Überblick zu behalten, machen noch nicht alle. Dabei erleichtert es die Vereinsarbeit für die Mitglieder, die im Flächenland verstreut sind“, ist Jan-Henrik Hempel überzeugt. Die Daten könnten dann einfach von den Entwicklern von „Schafe vorm Fenster“ genutzt werden.

Das Projekt wird vom europäischen Sozialfonds gefördert und inzwischen sind auf der Plattform alle rund 600 Dörfer in Vorpommern-Greifswald verzeichnet. Von einigen Gemeinden wird das Angebot mehr genutzt, von anderen noch weniger. „Wir haben die Beobachtung gemacht, dass sich die Dörfer nach und nach vernetzen, wenn eines den Anfang macht – wie ein Puzzle.“ Einige Kulturstätten seien schon sehr aktiv dabei, ihre Angebote einzutragen. Und auch Kooperationen mit der Volkshochschule oder dem Landkreis sind in Planung.

Internetseite für Handy entwickelt

Ausstellungen, Dienstleistungen, Vereinstreffen oder auch nur die Abholzeiten des Mülls: Die Termine können unterschiedlichster Art sein. Die Internetseite ist smartphonefreundlich – darauf legten die Entwickler großen Wert. Denn: „Es gibt zwar noch Gruppen, die wir mit digitalen Angeboten nicht erreichen, aber inzwischen haben auch viele ältere Dorfbewohner ein Handy.“

Die beiden IT-Spezialisten Jan-Henrik Hempel und Christian Sauer hoffen, dass das Angebot noch mehr Anklang findet. Sie sehen in der Internetseite ein großes Potenzial, um das Dorfleben wieder interessanter zu gestalten. Sie wünschen sich, dass die kleinen Orte auf dem Land nicht weiter nur als Wohndorf agieren, sondern das Leben wieder aktiver wird. Und warum tut es nicht einfach eine Facebook-Gruppe, in der Termine geteilt werden? „Einige wollen sich keinen Account anlegen, um Dinge zu erfahren. Bei „Schafe vorm Fenster“ können Nutzer einfach so auf die Kalender zugreifen.“

Die zusammengestellten Dorfkalender können auch ausgedruckt und dann ausgehangen werden. So handelt auch Schmatzins Bürgermeister. „Damit diejenigen, die die Website nicht nutzen, wissen, was hier los ist.“

Von Stefanie Ploch