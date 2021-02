Schneelast: Dach der Ahlbecker Sandskulpturenausstellung eingestürzt

Ahlbeck

Das Dach der Sandskulpturenausstellung auf dem Ahlbecker Grenzparkplatz hat der enormen Schneelast nicht standhalten können. Am Donnerstagmorgen ist es größtenteils eingestürzt. Personen kamen nicht zu Schaden, wie Thomas van den Dungen, Chef der Sandskulpturenfestivals, auf Nachfrage informiert. Die Ausstellung ist coronabedingt seit November geschlossen.

„Am Mittwoch haben meine Mitarbeiter noch viel Schnee vom Dach gebracht, doch der Neuschnee in der Nacht war zu viel“, so van den Dungen. Sollte Tauwetter einsetzen, soll das Zelt, in dem seit mehreren Jahren auf einer Fläche von rund 4000 Quadrat­metern Sand in Figuren und Skulpturen verwandelt wird, abgebaut werden. Im März soll der Wiederaufbau erfolgen, denn die Ausstellung soll zu Ostern wieder eröffnet werden.

Von Henrik Nitzsche