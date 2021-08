Für die lang geplante Ortsumgehung von Wolgast und Zufahrt auf die Insel Usedom gibt es am Sonnabend den ersten Spatenstich. Eine große neue Brücke ist geplant. Zunächst geht es um ein kleineres Exemplar.

Autofahrer sollen in Zukunft bequemer auf die Insel Usedom kommen. Für eine Umgehung der Stadt Wolgast mit einer neuen Brücke über die Peene wollen am Samstag unter anderem Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und Verkehrsminister Pegel (SPD) den ersten Spatenstich an der Ziese vornehmen. Quelle: Stefan Sauer/dpa