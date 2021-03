Gützkow

Der Wind pfeift kalt über den Parkplatz an der Pommerschen Straße in Gützkow, als Silvia Tietz gemeinsam mit ihrem Mann Roland auf das Ergebnis ihres Covid-19-Schnelltests wartet. Tief hat sie die Kapuze ihrer Winterjacke ins Gesicht gezogen, blickt kurz auf die Uhr.

Seit Montag haben symptomfreie Interessenten in einem neben der Adler-Apotheke aufgestellten Container nach Terminvereinbarung die Möglichkeit eines kostenlosen Bürgertests. „Das ist super. Keine langen Wege. Die Mitarbeiter der Apotheke sind sehr freundlich. Alles geht schnell und unkompliziert“, lobt Tietz nach ihrem Besuch des neuen Testzentrums die Initiative der Apothekerin Iris Görs.

Der Grund ihres Kommens: „Wir sind vorige Woche weitläufig mit Bekannten, die jetzt an Corona erkrankt sind, spazieren gegangen. Daher wollten wir auf Nummer sicher gehen und uns beide testen lassen“, erklärt die 67-jährige Gützkowerin. Nach 15 Minuten schaut Nele Laubner in Vollschutz aus der Tür des Containers und gibt Entwarnung: „Beide Tests negativ“, sagt die Pharmazeutisch-Technische Assistentin und überreicht dem Ehepaar ein Dokument. Ein Lächeln huscht über das Gesicht von Silvia Tietz, bevor sie mit ihrem Mann enteilt.

Weit und breit die einzige Apotheke

„Die Nachfrage nach Tests ist groß. Das Telefon klingelt sich schon heiß. Erst recht, seit Kosmetikstudios öffnen dürfen, deren Kunden aber einen Schnelltest benötigen. Wird der dort vor Ort gemacht und ist positiv, muss das Kosmetikstudio sofort schließen. Ein großes Risiko für die Inhaber. Auch deshalb haben wir uns entschieden, dieses Testangebot zu unterbreiten. Damit sind wir hier wohl weit und breit die einzige Apotheke“, sagt Iris Görs.

Dank ihres Mannes verfügt sie über einen neuen Container, der ideale Bedingungen für den Antigen-Schnelltest biete. Kurzfristig wurde er unmittelbar neben der Apotheke abgeladen und mit dem Nötigsten eingerichtet, nachdem klar war, dass das Land mit dem Apothekerverband MV eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen hatte. Pro Woche darf sich nun jeder Bürger kostenlos einem Schnelltest unterziehen. Allerdings, räumte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag ein, „verfügt nicht jede Apotheke im Land über die räumlichen und personellen Voraussetzungen“.

Silvia und Roland Tietz (beide 67) aus Gützkow wollten auf Nummer sicher gehen und vereinbarten für sich Termine im neuen Testzentrum. Quelle: Petra Hase

Apothekerverband übt Kritik

Das weiß auch Carsten Pelzer, Geschäftsführer des Apothekerverbandes MV. „Die Apotheken sind bemüht, aber die Schnellschüsse des Landes machen es ihnen nicht leicht“, übt er Kritik. „Besser wäre, vor der Öffentlichkeit erst die Fachkreise zu informieren, damit sie sich auf die neuen Aufgaben vorbereiten können“, sagt er. Wohl auch deshalb gibt es mit Stand Dienstag nur zehn Apotheken im Landkreis, die ihre Bereitschaft zum Testen per Vereinbarung erklärten. Neben Gützkow sind das laut Ministeriumssprecher Gunnar Bauer zwei Apotheken in Pasewalk, je eine in Karlshagen und Ferdinandshof, zwei in Ueckermünde, drei in Anklam. Ob sie schon die Voraussetzungen schaffen konnten – unklar.

Nele Laubner klärt die Testwilligen auf und notiert notwendige Personendaten im Container. Quelle: Petra Hase

Mitarbeiter sofort zur Schulung bereit

Für Iris Görs indes ist der separate Testraum kein Problem mehr. Mit dem Parkplatzbesitzer sei sie schnell übereingekommen, zahlt für den Stellplatz des Containers nun eine Miete. „Außerdem erklärten sich einige meiner 15 Mitarbeiter vorige Woche sofort bereit, die erforderliche Schulung zu absolvieren. Digital, natürlich“, freut sich Görs über das Engagement ihrer Beschäftigten. „Sechs haben jetzt den Nachweis, die Tests vornehmen zu dürfen. Ich selbst habe die Befähigung bereits im Januar erlangt“, sagt sie.

Für Nele Laubner war die Schulung und der Einsatz im Container keine Frage. „Der Vollschutz mit Brille, Maske und Visier ist für ein paar Stunden durchaus erträglich. Wir können auch mal kurz an die frische Luft“, erzählt die 27-Jährige, die die Testwilligen aufklärt und Personendaten notiert. Ihre Kollegin Petra Mickley freut sich ebenso, eine sinnvolle Tätigkeit ausüben zu können: „Je mehr Tests, desto schneller geht die Pandemie hoffentlich vorbei“, sagt die 50-Jährige. Als Pharmazeutisch-Kaufmännische Assistentin kümmert sie sich sonst vornehmlich um das Anmessen von Kompressionsstrümpfen. Die Aufgabe jetzt sei eine Abwechslung. „Für mich ist der Umgang mit Menschen wichtig.“

Rund 10 000 Testkits vorrätig

Das Prozedere der Antigen-Schnelltests – unkompliziert. Ein Stäbchen werde zunächst in die Nase der Person eingeführt, anschließend in den Rachen, so die Vorschrift. Mittels Testflüssigkeit steht nach 15 Minuten das Ergebnis fest. „Eine Momentaufnahme von 24 Stunden“, sagt Iris Görs. Wer mehr Sicherheit, sprich Tage später einen weiteren Test wünscht, müsse dann 18 Euro zahlen oder könne die Woche darauf erneut einen kostenlosen Test bekommen, den das Land zahle. Falle die Probe hingegen positiv aus, müsse die Person umgehend einen PCR-Test veranlassen, der als sicherer gilt. Rund 10.000 Testkits habe sie erst einmal vorrätig, so Görs. Bis 31. Juli gelte der Vertrag, so lange könne sie im Container testen. Allein am Montag nutzten dies 29 Personen.

Kreis kündigt neue Teststrategie an

„Für die Menschen in Gützkow und den umliegenden Dörfern eine sehr gute Sache“, wertschätzt Jutta Dinse, Bürgermeisterin und Mitglied des Kreistages von Vorpommern-Greifswald. „Zumal die Infektionszahlen im Kreis wieder hochgehen“, sorgt sie sich.

Der Landkreis hat derweil am Dienstag angekündigt, „eine völlig anders ausgerichtete Teststrategie anzuwenden“. Das vermehrte Auftreten der britischen Virus-Variante und die ersten Nachweise der aggressiven südafrikanischen Variante machten zusammen mit der enormen Zunahme der Infektionen im Nachbarland Polen einen Paradigmenwechsel unausweichlich. Wie der konkret aussehen soll, bleibt offen. Landrat Michael Sack (CDU) bleibt in seiner Aussage eher vage: „Die drei Säulen Impfen, Testen und Einhalten der Hygieneregeln müssen angesichts der aktuellen Situation so ertüchtigt werden, dass wir uns selbst später keinerlei Vorwürfe zu machen brauchen.“

Terminvereinbarung: Telefon 038353 – 230

Von Petra Hase