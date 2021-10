Schnökern, entdecken und kaufen im Lassaner Fische-Laden

Lassan

Nun neigt sich auch im „Fische-Laden“ in Lassan die Saison allmählich ihrem Ende zu. Den ganzen Sommer über lud das betagte Wohn- und Geschäftshaus in der Langen Straße 48 zum Schnökern, Entdecken und Einkaufen ein. Lassaner Kunsthandwerk in beachtlicher Vielfalt ist in dem großen Verkaufsraum zu haben, dessen Deckenbalken wacker von uralten Eisensäulen getragen werden. Von Perlenschmuck, Keramik, Bauklötzern, Schals und Stulpen bis hin zu Klanginstrumenten, dekorativen Aktenordnern, Augenkissen und Webarbeiten – wer hier sucht, der findet.

„Im ,Fische-Laden’ war in diesem Jahr sehr viel Kundschaft“, berichtet Margarete Groschupf, eine jener Initiatoren, die das Geschäft zeitweise betreuen. Die studierte Germanistin und Erziehungswissenschaftlerin lebt seit fünf Jahren in Lassan und mag das beschauliche friedvolle Kleinstadtflair. Sie selbst bereichert das örtliche Kunsthandwerk mit hübschen Taschen und Kissen, in denen sie unter anderem Musterproben von Polsterstoffen verarbeitet. Den „Fische-Laden“, in dem nie mit Fischen gehandelt wurde – der auffällige Schriftzug im Schaufenster stammt von einer Filmproduktion – versteht die 62-Jährige längst nicht nur als reine Verkaufsstätte, sondern auch als urigen Treffpunkt zum Erzählen und für regen Gedankenaustausch.

Die meisten Frauen sind Quereinsteigerinnen

Eigentümer des geräumigen Eckhauses, das reiferen Peenestädtern noch als Spielzeug- und Papierwarenladen gut in Erinnerung ist, ist Gerd Salasse, dem auch das aufwendig sanierte Roloff-Haus am Marktplatz gehört. Der Duisburger handelt mit antiken Möbeln, die ebenfalls im „Fische-Laden“ angepriesen werden.

Mit dem Geschäft bietet Salasse den überwiegend weiblichen Produzenten aus der Region einen Präsentationsort für ihre Waren. „Die meisten Frauen sind Quereinsteigerinnen, die sich – abseits von gängigen ästhetischen Gewohnheiten – mit Phantasie etablieren“, erklärt Margarete Groschupf. „Charlotte Sefir aus Jarmen fertigt Kinder- und Damenkleider. Dorothee Stemmrich arbeitet in ihrer Werkstatt in Lassan als Buchbinderin; ihre Fotoalben ersetzen absolut das Bildergeflacker im Handy! Christina Fach-Becker erläutert Halbedelsteine, Barbara Weiß bietet Augenkissen zur Entspannung an. Iris Schöne aus Pulow ist als Handwebmeisterin die einzige Profi-Frau mit unnachahmlichen Handtüchern und Teppichen. Keine Kunst ist zu schwer, um erlernt zu werden – und so bieten alle auch Kurse an.“

Der „Fische-Laden“ in der Langen Straße 48 ist zu einem Treffpunkt für Einheimische und Urlauber geworden. Das Wohn- und Geschäftshaus hat eine ebenso interessante wie bewegte Geschichte. Quelle: Tom Schröter

Fasziniert vom besonderen Fluidum des Hauses, in dem so manch historisches Detail die Zeit überdauert hat, erforschte Margarete Groschupf dessen Geschichte. Hierbei erhielt sie Hilfe vom Ortshistoriker Bernd Jordan, der sich für sie tief ins Archiv kniete. Bereits vor 1860, so erfuhr sie, wurde hier von J. B. Cohn eine Textilhandlung eröffnet, ein jüdisches Geschäft. Lassan hat, was der Name „Judengasse“ ja erinnern lässt, auch eine jüdische Vergangenheit. 1810 wurden erste jüdische Bürger hier erwähnt. 1831 gab es zwölf jüdische Einwohner, die Familien Cohn und Jacobi. Max Jacobi, vermutlich der Schwiegersohn von J. B. Cohn, wurde 1861 zuerst als Kassenführer der Darlehenskasse in Lassan erwähnt; bis 1911 führte er das Textilgeschäft weiter. „Es muss ein florierender Laden gewesen sein, zur Zeit des blühenden Lassaner Tischlerhandwerks. Wir bewundern heute noch alle Türen“, so die gebürtige Hannoveranerin.

Haus mit einer wechselvollen Geschichte

Das Haus selbst bot Raum für ein Lager, hatte Wohnräume und Tierställe bis hin zur Böttchergasse. Max Jacobi war ein unbedingt integrierter Bürger mit Kaiser-Wilhelm-Bart: Mitglied im Schützenverein, Vorstandsmitglied im „Sängerbund“, einem Männergesangsverein. Die Zeiten für jüdische Bürger müssen dann schlechter geworden sein, denn Jacobi verkaufte das Geschäft 1911 an Carl Duden und zog mit seiner Frau nach Berlin. Der aus Friesland stammende Duden, der auch ein Geschäft in Zinnowitz besaß, führte die Textilhandlung noch bis 1926 weiter, dann ging sie bankrott...

Wer auf den „Fische-Laden“ und sein Drumherum neugierig geworden ist, der ist herzlich zum Herbstfest eingeladen, das hier am Sonnabend von 15 bis 18 Uhr gefeiert wird. Gebäck, wie Amerikanischen Kürbis- und Zucchini-Schoko-Kuchen, gibt es samt Kaffee gratis. Um 16 Uhr steht ein Monochord-Konzert mit Ariane John und um 17 Uhr ein Vortrag über die Heilwirkung von Steinen auf dem Programm.

Von Tom Schröter