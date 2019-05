Balm

Tag 1 nach dem katastrophalen Brand in Balm in der Gemeinde Benz: Die letzten Glutnester sind erloschen, die Straße gekehrt und am abgebrannten Reetdachhaus herrscht bedächtige Stille. Bis Dienstagmorgen um 4 Uhr waren die Feuerwehrleute in der Nacht zuvor im Einsatz. Am Abend schlug in dem Einfamilienhaus gegen 18.40 Uhr der Blitz ein. Ein heftiges Unwetter zog in der Zeit über die Insel Usedom.

Zehn Feuerwehren vor Ort

Wie Bürgermeister Karl-Heinz Schröder ( CDU) mitteilt, hieß es gegen Mitternacht „Feuer aus“. „Um 5 Uhr begannen die Aufräumarbeiten rund um das Haus und um 8 Uhr war die Kreisstraße wieder freigegeben“, sagt er. Für die Hilfe der Männer und Frauen –sowohl von den Feuerwehren als auch im Ort – möchte er sich ausdrücklich bedanken. Zehn Wehren waren mit knapp 80 Kameraden vor Ort. Laut Landkreis waren die Wehren aus Benz, Pudagla, Mellenthin, Ückeritz, Usedom, Zinnowitz, Bansin-Heringsdorf, Loddin, Koserow und Ulrichshorst im Einsatz. Hinzu kam der Rettungswagen, die Polizei und die Führungsgruppe vom Amt Usedom Süd.

Bockwurst und Kaffee für die Helfer

Schröder kümmerte sich noch während des Brandes darum, Essen für die Feuerwehrleute zu organisieren. „Es gab 160 Bockwürste vom Tankhof Gassmann aus Bansin, hinzu der Kaffee, 50 Liter Wasser und Hilfe aus der Nachbarschaft. Auch das Golfhotel in Balm half uns auf kurzem Wege. Dafür sind alle sehr dankbar“, sagt er.

Schock sitzt tief, aber Hilfsbereitschaft groß

Birka Warnke, die Schwiegertochter des 79-jährigen Rentners –der zum Zeitpunkt des Brandes alleine im Haus war –, beobachtete aus dem Badfenster des Nachbarhauses, wie der Blitz ins Haus einschlug. „Es gab einen höllisch lauten Knall. Alles hat vibriert und gedröhnt. Dann habe ich sofort den Notruf gewählt“, erzählt sie. Die Hilfe aus der Nachbarschaft und dem Ort sei groß und herzlich. „Sie bringen uns Kleidung, Essen oder Arbeitsleistungen, in dem sie mit helfen, die Straße zu kehren“, berichtet sie. Der Sohn des 79-Jährigen arbeitet außerhalb des Ortes und erfuhr beim Befahren der Insel, dass das Haus seines Vaters brennt.

Schon als Kind ein Hausbrand miterlebt

Für den betroffenen Senior war es nicht der erste Brand in seinem Leben. Im Alter von sechs Jahren ist sein Elternhaus – ebenfalls in Balm – abgebrannt. Damals lebte er dort mit seiner Mutter den beiden Geschwistern.

Schäden für umliegende Häuser

Umliegende Häuser wurden bei dem Brand nicht durch das Feuer beschädigt, allerdings sind in einigen Gebäuden durch den Blitzeinschlag die technischen Geräte defekt. „Das betrifft vor allem Fernseher und Reciever“, sagt Karl-Heinz Schröder. Auch die Heizungsanlage, und damit das Warmwasser, funktioniert noch nicht. Die Telefonanlage konnte schon wieder hergestellt werden.

Gutachter kommt am Dienstagabend

Das abgebrannte Einfamilienhaus ist noch gesperrt und wird am Dienstagabend durch einen Versicherungsgutachter in Augenschein genommen. Ein Brandursachenermittler der Polizei kommt bei Naturgewalten nicht zum Einsatz, da es sich um einen Blitzeinschlag handelt.

Unfall bei der Anfahrt zum Brand

Für einen 28 Jahre alten Feuerwehrmann endete die Anfahrt zum Brandgeschehen auf der Wiese kurz vor Balm. Wie die Polizei mitteilt, kam er in einer Rechtskurve bei regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Er beschädigte sich den Kotflügel und die Tür. Er selbst blieb unverletzt. Der Schaden wird zunächst mit 3000 Euro angegeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Einsatz auch in Heringsdorf

Während ein Großteil der Feuerwehren der Insel Usedom in Balm zugegen war, blieb die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck im eigenen Ort aktiv. Dort musste auf der Hauptverkehrsstraße vor dem Autohaus Kruse das Wasser von der Straße gepumpt werden. Auch der Lidl-Parkplatz in Bansin stand unter Wasser.

Einsätze auch in Anklam

Sinnflutartige Regenfälle und heftiges Gewitter gab es auch in Anklam. Innerhalb weniger Minuten standen in der vorpommerschen Kleinstadt zahlreiche Keller und Grundstücke unter Wasser. Die Kanalisation war überfordert und das Wasser kam wieder aus den Gullys heraus. Die Anklamer Feuerwehr musste zu rund 20 Einsätzen ausrücken. Zeitweise waren ganze Straßenzüge in einem Wohngebiet nur mit Gummistiefeln zu passieren.

