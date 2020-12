Schönster Weihnachtsbaum in MV gesucht: Das sind die zwölf Finalisten

Rostock

Ob mit goldenen, roten oder türkisfarbenen Kugeln, mit oder ohne Lametta, Lichterketten oder Holzschmuck: Die Weihnachtsbäume, die die OZ-Leser auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG geteilt haben, könnten vielfältiger nicht sein. Mehr als 450 Fotos von den geschmückten Tannen, Fichten & Co. haben innerhalb von wenigen Tagen die Redaktion erreicht. Nun stehen die zwölf Finalisten fest, die um den Titel „schönster Weihnachtsbaum in MV“ kämpfen.

Am 22. Dezember hatte die OZ in dem sozialen Netzwerk Facebook zu dem Wettbewerb aufgerufen. Bis zum 25. Dezember um 12 Uhr hatten alle, die daran teilnehmen wollten, die Chance, ein Bild von ihrem Schmuckstück zu posten und sich die meisten Likes zu sichern. Für die zwölf Facebook-Favoriten können nun die OZ+-Abonnenten bis Montag, dem 28. Dezember, um 12 Uhr abstimmen.

Hier geht es zur Abstimmung: Schönster Weihnachtsbaum in MV gesucht

Das sind die Finalisten

Einer der Weihnachtsbäume, der bei Facebook besonders gut ankam, ist der von Janina Grieß. 226 Likes kamen bei ihr zusammen. „Das Wohnzimmer ist abgeschlossen, erst zur Bescherung am Heiligabend dürfen die Kinder nach dem Glöckchenklingeln ins Wohnzimmer. Die leuchtenden, staunenden und strahlenden Augen sind jedes Jahr wunderschön und herzerwärmend“, schrieb sie dazu. Ob sie auch das Finale gewinnen kann?

Bildergalerie: Das sind die Finalisten im OZ-Wettbewerb „Schönster Weihnachtsbaum in MV

Zur Galerie Auf ihrer Facebook-Seite hatte die OSTSEE-ZEITUNG ihre Leser gebeten, ihre geschmückten Tanne, Fichten & Co. zu teilen. Mehr als 450 Fotos wurden gepostet. Nun stehen die zwölf Finalisten fest.

Denn das will unter anderem auch Anne Kummerow, deren Weihnachtsbaum wie einem Winterwunderland entsprungen scheint. Auch der kreative „Stehlampenweihnachtsbaum“ von Dani Kadow geht ins Rennen um „schönster Weihnachtsbaum in MV“ zu werden. Der sei sogar katzensicher, schreibt sie dazu.

Alle drei – genau wie die neun restlichen Finalisten – haben die gleichen Chancen. Denn wie zuvor auf Facebook abgestimmt wurde, hat aktuell keine weiteren Auswirkungen. Alle Finalisten starten bei Null.

Tolle Preise zu gewinnen

Sie haben schon einen Favoriten gefunden? Perfekt, dann stimmen Sie jetzt hier für ihn noch bis Montagmittag ab und erhöhen Sie seine oder ihre Chance auf 150 Euro in bar. Auch das Abstimmen lohnt sich: Wer sich bei der Abstimmung registriert, kann 50 Euro in bar gewinnen. Im Anschluss werden die Gewinner sowohl in der Zeitung als auch online bekanntgegeben. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg.

Hinweis der Redaktion: Bei früheren Umfragen kam es immer wieder zu Manipulationsversuchen. Bitte bleiben Sie fair und stimmen Sie jeweils nur einmal je Umfrage ab. Wiederholte Abstimmungen werden als Betrug gewertet und vom Ergebnis abgezogen.

Von Ann-Christin Schneider