Der Weihnachtsmann nimmt ein Bad in duftender Zimt-Schokolade. Der Santa Claus sieht nicht nur süß aus. Er ist es auch. Vom Stiefel bis zur Bommelmütze besteht er aus Zucker und ziert, was Naschkatzen dahin schmelzen lässt: eine Tafel Wunsch-Schokolade. Noch aber kann man daran nicht knabbern. „Sie muss erst zwei Stunden aushärten“, erklärt Anja Hüppe (54) und schiebt die in eine Form abgefüllte Schoki samt Santa in den Kühlschrank. Andere Leckereien warten hingegen nur darauf, endlich vernascht zu werden – im Reich der „Chocohelden“.

Die gleichnamige Manufaktur haben Anja Hüppe und ihr Mann Stephan (50) vor elf Jahren in Boltenhagen eröffnet. Seither lassen sie Vollmilch-, Zartbitter- oder weiße Kuvertüre mit allem verschmelzen, was sich Süßigkeiten-Fans nur wünschen können. Ob Marshmallows oder Lavendelblüten, Lakritze, Senfkörner, Bananenchips oder Beacon – nichts, was das Paar nicht in handgeschöpfter Schokolade versenkt und zu Tafeln verarbeitet. Rund 120 Zutaten haben die Beiden auf Lager. Die Qual der Wahl überlassen sie ihren Kunden.

Mit der Wunsch-Schokolade haben die Hüppes einen Geschmacksnerv getroffen: Zu Beginn misst das Schokoreich der aus Osnabrück stammenden Gastronomen kaum sechs Quadratmeter. „Wir waren Untermieter in einem Likörladen“, erinnert sich Stephan Hüppe. Doch der Appetit auf süßen Sünden war groß, deshalb legten die „Chocohelden“ zu. Heute ist ihre Manufaktur samt Geschäft 200 Quadratmeter groß und verarbeitet sieben Tonnen Kuvertüre jährlich. Außerdem verkaufen die Hüppes in ihren Läden in Kühlungsborn, Zingst und Timmendorf Kakao-Kreationen wie Fudge, Schoko-Pizza und Kalter-Hund-Riegel.

Bestseller sind aber die Wunsch-Schokoladen. Um sie zu bekommen, muss man nicht mal das Sofa verlassen: Im „Chocohelden“-Onlineshop können sich Kunden ihre Traumtafel aus bis zu vier Zutaten zusammenstellen und mit Extras wie Zuckerperlen, Marzipandeko oder Blattgold aufpeppen. Wer es noch bequemer mag, ordert Profiprodukte: Stephan Hüppe hat unzählige Sorten kreiert. „Dabei ess’ ich eigentlich keine Schokolade“, sagt er. Seine Rezepte müssen sich deshalb erst bei Kennern bewähren: seiner Familie. Und die greift gern zu. „Ich liebe Schokolade“, sagt Anja Hüppe. Ihr Glück: Sie muss naschen. „Das ist Qualitätskontrolle“, erklärt sie und lacht.

„Schokoladenzeit“ in Greifswald

Nicht nur in Boltenhagen, auch in anderen Orten an der Ostsee zeigt sich Mecklenburg-Vorpommern von seiner Schokoladenseite. Zum Beispiel in Greifswald. Hier will Torsten Riel Genießer verführen: Der gebürtige Sachsen-Anhaltiner hat im Sommer seine Manufaktur „Schokoladenzeit“ eröffnet. Neben Pralinen stellt er hier auch Tafeln her, die alle Sinne ansprechen. Die Sorte Ruby beispielsweise lässt natürliche Farbe pink leuchten. Maritime Deko wie Krabbe und Muscheln machen die Schokolade zum Hingucker. Auch ungewöhnliche Geschmacksrichtungen wie Knoblauch-Crisp sind im Angebot.

Süß aufgetafelt: Torsten Riel stellt in Greifswald Schokoladen her. Der Konditormeister hat auch schon eine gewaltige Kalorienbombe produziert: die schwerste Mozartkugel der Welt. Quelle: Archiv

Sein Handwerk hat Konditormeister dort verfeinert, wo man sich mit Süßigkeiten auskennt: Riel war Schichtleiter bei Halloren in Halle, eine der ersten deutschen Schokoladenfabriken. Der Chocolatier kann herstellen, was selbst der größte Schokofan nicht vernaschen könnte: 2005 hat Riel mit einem Team die längste Katzenzunge der Welt erschaffen, 2008 gelang ihm mit einer 196,3 Kilo schweren Mozartkugel der nächste Rekord.

Feldberger Schokostube und „Kilian & Close “

Rekordverdächtig ist die Vielfalt, die die Feldberger Schokostube anbietet: Bade- und Trinkschokolade, Fruchtaufstriche mit Kakaonote, Lollies. Und natürlich jede Menge Tafeln. Vollmilch, Zartbitter oder weiß, mit Himalayasalz oder orientalischen Gewürzen verfeinert – für jeden Geschmack ist was dabei. Um in den Genuss zu kommen, müssen Kunden nicht erst an die Mecklenburger Seenplatte reisen. Ein Klick im Online-Shop genügt und die süße Ware kommt per Post nach Haus.

Bei „Kilian & Close“ können Naschkatzen guten Gewissens zugreifen. Zwar sind auch die Tafeln, die Ciarán Close und Iveta Kilianova in ihrer Manufaktur in Waren/ Müritz herstellen, kleine Kalorienbomben. Dafür stecken in den insgesamt zehn Sorten beste Zutaten: Kokosblütenzucker und Kakaobohnen, die unter Bio-Richtlinien und fairen Arbeitsbedingungen angebaut und geerntet wurden. Außerdem sind die Schokoladen nicht in Plastik und Alufolie eingewickelt, sondern stecken in kompostierbaren Verpackungen.

In ihrer Manufaktur in Waren stellen Ciarán Close (r.) und Iveta Kilianova Bean-to-Bar-Schokoladen her. Von der Kakaobohnen-Röstung bis zur fertigen Schokolade übernehmen sie alle Arbeitsschritte selbst. Quelle: Archiv

Bohnenauswahl, Röstung, Conchieren, Temperieren, Gießen und Veredeln: Alle Arbeitsschritte übernehmen die Warener Chocolatiers selbst. Die Bean-to-Bar-Tafeln schmecken den Kunden. Und auch Händler beißen an: Die Schoki „made in Mecklenburg“ ist nicht nur deutschlandweit in zahlreichen Fachgeschäften zu haben, sondern auch in den Metropolen Österreichs, Ungarns und in der Schokoladennation schlechthin – der Schweiz.

Deprie in Rostock , „Dolci Note“ in Schwerin

Kiloweise Tafelware stellt auch Rostocks Schokokönig Ullrich Deprie her: In seiner Schokoladerie lässt er Zutaten wie karamellisierte Mandelsplitter oder Sanddorn mit Kakaomasse verschmelzen, die er selbst produziert. Heimatverliebte wickelt Deprie mit bedruckten Verpackungen ein, die Rostocker Sehenswürdigkeiten zeigen. Für Puristen gibt es Hochprozentiges: Tafeln mit bis zu 100 Prozent Kakaoanteil.

Ullrich Deprie stellt aus selbstgerösteten Kakaobohnen Schokolade her. Quelle: Ove Arscholl

„Dolci Note“ nennt sich die erste Schokoladenmanufaktur Schwerins. Hier können Kunden nicht nur Schokolade kaufen, sondern lernen, wie man sie herstellt. In Seminaren zeigen die Profis –wenn die Corona-Pandemie es zulässt – wie man Kuvertüre temperiert und zu Tafeln abfüllt.

Selbst Hand anlegen können Besucher auch in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen – zumindest wenn geltende Corona-Regeln nicht dagegen sprechen. In der Schokoladenmanufaktur darf jeder Tafeln nach eigenem Gusto herstellen. Solange der Lockdown Schokoexperimente unmöglich macht, gibt’s Trost im Onlineshop: Tafeln mit Erdbeeren oder Ostseesalz.

Lust auf Süßes Der Appetit auf Schokolade wächst: 315 000 Tonnen ungefüllte Tafeln und Riegel wurden laut dem Bundesverband der Süßwarenindustrie 2019 in Deutschland produziert – 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Wert: 1,6 Milliarden Euro. Statistisch gesehen isst jeder Deutsche 5,65 Kilo Schokoladenwaren pro Jahr. Prognosen zufolge soll der Pro-Kopf-Konsum bis 2025 auf 6,33 Kilo steigen. Verbraucher wollen guten Gewissens naschen: Fairtrade-Schokolade gewinnt an Bedeutung.

