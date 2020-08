Schräge Typen auf der Bahnhofstoilette

Zinnowitz

Premieren im 24-Stunden-Takt liefert die Vorpommerschen Landesbühne seit Freitag bis zum Montag – und an allen sind die Studenten der Theaterakademie maßgeblich beteiligt. Es ist der Sommer der Eleven. Zunächst flog am Freitag der schöne grüne Vogel auf die Zinnowitzer Ostseebühne. Was vorab wie eine Sommer-Notvariante klang – denn das Stück „Der schöne grüne Vogel“ war für die festen Häuser konzipiert – entpuppte sich als Glücksgriff für die Open-Air-Bühne.

Leicht und luftig konnte sich das Gozzi-Märchen, inszeniert von Philippe Besson, hier entfalten. Im Bühnenbild, das lediglich aus großen Tüchern besteht, nutzen die Studenten des 4. Studienjahres die sich öffnenden größeren Räume für intensives und humorvolles Spiel.

Dem Humor war man auch am Samstagabend im Stück „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“ nicht abgeneigt. Natürlich ging es im besagten stillen Örtchen eher wie im Taubenschlag zu, denn Klo-Mann Mephi hat hier gut zu tun. Er provoziert, tröstet und gibt Ratschläge. Da kommt einer aufs Örtchen, der behauptet, alles zu wissen und zu können und doch nicht glücklich zu sein. Mephi hilft seinem Hajo Faust. Callgut beschimpft und beleidigt mit derben Worten alles und jeden. Franz Moor dealt mit all und jedem und beschleunigt via Handy den Tod seines Vaters.

Hier eine Szene aus dem Stück „Der stillste Ort im Hauptbahnhof“ mit Annika Utzelmann als Hure und Katharina Krüger als Katarina. Quelle: Claudia Winter

Ein Priester fragt sich, was das Zölibat für einen Sinn macht und ob man die Bibel nicht falsch interpretiert. Wenig später nimmt er Julia (die Damentoilette ist verstopft, deshalb ist es nun ein Unisex-Örtchen) die Beichte ab, die unsterblich in DJ Romeo verliebt ist...

Es ist ein Vergnügen den Studenten des 2. Studienjahres zuzusehen, die klassische Theaterrollen mit eigenen Worten ins Heute übertragen haben. Trotzdem sind sie kenntlich und Mephi hilft dem Zuschauer beim Erkennen der Rollen, indem er sie auf eine Tafel schreibt. Ein Theaterabend zum einen für Klassik-Fans; aber auch derjenige, der nicht so bewandert ist, hat sein Vergnügen an den schrägen Typen auf der Bahnhofstoilette.

Sonntag und Montag standen bzw. stehen „Mit Abstand im Dialog“ Eleven des 3. Studienjahres und Schauspieler des Theaters auf der Bühne. Am 18. August folgt dann „Der Weltuntergang“, gespielt vom 1. Studienjahr der Theaterakademie.

Veranstaltungstipp: „Der schöne grüne Vogel“, jeweils freitags auf der Ostseebühne. Im gelben Theater Blechbüchse: „Der stillste Ort im Hauptbahnhof am 15., 22., 25. und 31. August; „Mit Abstand im Dialog“ am 3., 9., 10., 17., 24. und 30. August. Alle Veranstaltungen beginnen um 19.30 Uhr. Karten unter Telefon: 0 39 71/26 888 00.

Von Claudia Winter