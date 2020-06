Toni (7) und Hanna (6) aus Kachlin wurden nach dem Unterricht nicht nach Kachlin auf Usedom gebracht. In ihrer Angst stiegen sie acht Kilometer weiter aus. Der Busbetrieb der UBB bedauert den Vorfall und richtet nun Notfall-Hotline ein.

Hanna (6) und Toni (7) an der Bushaltestelle in Kachlin, wo sie morgens in den und nachmittags aus dem Schulbus steigen. Quelle: Cornelia Meerkatz